Il Lecce ufficializza l’erede di Krstovic, Oristanio verso il Parma. Il recupero di Leao si complica

Ultimi giorni di calciomercato e anche le cosiddette “piccole”, non solo le big, stanno lavorando per puntellare le proprie rose. I salentini hanno annunciato Stulic, mentre i ducali sono pronti ad accogliere il vivaio ex Inter. In Lecce-Milan, il portoghese va verso il forfait

A Lecce hanno trovato il sostituto di Nicola Krstovic, passato all’Atalanta per circa 27 milioni di euro, si tratta del serbo Nikola Stulic, attaccante classe 2001. Il ragazzo ha firmato un contratto di quattro anni e prenderà la maglia numero nove. Pantaleo Corvino, un mago nel portare in Italia talenti a poco prezzo per poi rivenderli a cifre altissime, vuole continuare la sua bella tradizione. Di Francesco, dunque, potrà contare su un nuovo centravanti da affiancare al giovanissimo Francesco Camarda. Stulic arriva dal Royale Charleroi Sporting Club per quasi sei milioni di euro.

Il Parma, che ha perso alla prima giornata contro la Juventus, anche sta cercando nuovi rinforzi. Uno di questi sarà Gaetano Oristanio. L’attaccante molto talentuoso è in arrivo dal Venezia attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Il ragazzo, ex Inter, Volendam e Cagliari, già lo scorso anno aveva fatto vedere buone cose, ma ora al Parma con il trentenne Cuesta in panchina ha tutte le carte in regola per continuare il suo percorso di crescita. Dopo le visite mediche, firmerà il nuovo contratto.

Dal mercato al campo e occhio soprattutto alle condizioni di Rafael Leao. Come si è già visto alla prima giornata, senza il portoghese, il Milan fa una fatica enorme, ma per Max Allegri non ci sono buone notizie. Dopo aver saltato la prima contro la Cremonese (sconfitta 1-2), Leao salterà anche la trasferta di Lecce. Lo staff medico rossonero non vuole correre rischi. Il polpaccio fa ancora male. Il portoghese dovrebbe rivedersi allora solamente dopo la sosta. Si era fatto male contro il Bari in Coppa Italia.

Sandro Caramazza

Fonti foto: sbircia la notizia, corriere dello sport, chiamarsi bomber