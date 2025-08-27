Quanto è dura la serie B! Ecco i mister che ci diranno se è vero

Quanto è dura la serie B! Ecco i mister che ci diranno...

Iniziata lo scorso weekend la stagione 25/26 in cadetteria, diverse le novità sulle panchine delle 20 squadre, scopriamo chi sono i timonieri di quest’anno

Duro il mestiere dell’allenatore. In serie B, forse, ancora di più. Vediamo quali sono i tecnici delle 20 compagini che si sfideranno nella lunga stagione partita nel precedente fine settimana.

Avellino: il ritorno in B verrà affrontato con Raffaele Biancolino, il tecnico della promozione dalla C. Crush test per lui, vedremo come se la caverà in una categoria superiore.

Bari: terminato il regno di Moreno Longo sarà Fabio Caserta a guidare quest’anno i pugliesi, allenatore ormai esperto della categoria.

Carrarese: conferma per Antonio Calabro dopo la buona prestazione della passata stagione.

Catanzaro: altra opportunità per Alberto Aquilani che sostituisce il già citato Caserta passato al Bari. Vedremo il giovane mister come se la caverà in una squadra che ha stupito dal suo ritorno in B.

Cesena: sarà ancora Michele Mignani ad allenare i bianconeri, fiducia assoluta per lui.

Empoli: la retrocessione dalla A brucia ancora, si apre un nuovo capitolo per i toscani con rosa rinnovata e in panchina Guido Pagliuca, rivelazione lo scorso anno con la Juve Stabia.

Frosinone: salutato Bianco dopo la rocambolesca salvezza dello scorso anno, ecco Massimiliano Alvini a guidare i ciociari. Altra prova delicata per il mister.

Juve Stabia: finito il cammino di Pagliuca volato a Empoli. Altra scommessa per la categoria. Si tratta di Ignazio Abate che prende in mano la guida dei campani.

Mantova: confermatissimo Davide Possanzini, il tecnico potrà proseguire il suo brillante lavoro.

Modena: dopo una turbolenta stagione che ha visto prima Bisoli e poi Mandelli, a guidare gli emiliani ecco Andrea Sottil, scelta importante per un campionato che i gialloblu sperano da protagonisti.

Monza: la retrocessione brucia ancora, il nuovo capitolo dei brianzoli sarà scritto da Paolo Bianco che avrà a disposizione una rosa per provare la risalita immediata.

Padova: Matteo Andreoletti sarà sulla panchina biancorossa anche in B, giusto premio dopo la promozione vincendo il proprio girone di C. Grande prova del nove per lui.

Palermo: divorzio da Alessio Dionisi, grande entusiasmo per il nuovo corso targato Filippo Inzaghi. Il mister ha rinunciato alla serie A conquistata col Pisa per tentare di riportarci i rosanero.

Pescara: un fulmine a ciel sereno la separazione da Silvio Baldini che ha riportato gli abruzzesi in B. Sarà Vincenzo Vivarini a condurli quest’anno nel ritorno tra i cadetti.

Reggiana: è subentrato lo scorso anno in corsa e ora guiderà dall’inizio. Esame importante per Davide Dionigi sulla panchina emiliana.

Sampdoria: dopo il convulso finale di stagione scorsa, dove si è passati dalla retrocessione alla salvezza, i blucerchiati sono in cerca di tranquillità. Via Evani, il nuovo corso passa per Massimo Donati. Chissà.

Spezia: la delusione per la finale playoff persa è ancora tanta. I liguri devono guardare al futuro e lo faranno sempre sotto le sapienti mani di Luca D’Angelo, confermato.

Sudtirol: annata scorsa turbolenta con tre cambi in panchina. L’ultimo, Fabrizio Castori, sarà il tecnico di quest’anno. La sua esperienza sarà preziosa, questo si augurano a Bolzano.

Venezia: retrocessione dalla massima serie e separazione da Eusebio Di Francesco. Giovanni Stroppa, che aveva condotto in A la Cremonese, prende le redini dei lagunari per condurli ancora ai piani alti.

Virtus Entella: salutato Fabio Gallo che ha portato la squadra al ritorno in B, i liguri hanno scelto il giovane Andrea Chiappella. Messosi in luce con la Giana Erminio, avrà il delicato compito nel torneo cadetto nonostante una carriera appena agli inizi. Buona fortuna.

Glauco Dusso