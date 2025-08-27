AS Roma: trattative in corso, Sancho ha detto no!

Tempo di lettura 1 minuto

Settimana calda vicina alla chiusura del calciomercato. Per i giallorossi ci sono più tavoli aperti. In entrata: caduta l’opzione dell’attaccante del Manchester United, è iniziata la mediazione per l’acquisto di Tyrique George del Chelsea. Inoltre si va avanti con l’interesse su Matteo Pessina capitano e centrocampista del Monza. In uscita Dovbyk e Lorenzo Pellegrini

Sono giornate decisive per il calciomercato della Roma. Massara è volato a Londra per seguire più di una trattativa. L’incontro di ieri con l’agente di Jadson Sancho non ha portato i suoi frutti, il calciatore inglese ha rifiutato l’offerta non prendendo neanche in considerazione l’ingaggio. In virtù dell’accordo mancato con il giocatore del Manchester United, il direttore sportivo giallorosso porterà sul tavolo del Chelsea una proposta per l’acquisto di Tyrique George ( sul piatto ci sono 20 milioni di euro), sperando di portare a casa una chiusura positiva. Parallelamente è stata avviata la trattativa per Matteo Pessina, centrocampista e capitano del Monza, pupillo di Gasperini ed ex Atalanta. In uscita ci sono Dovbyk e Pellegrini che sembrerebbero destinati a partire per l’estero, il primo di interesse del Newcastle e Villarreal, mentre per il numero 7 la destinazione più vicina sembrerebbe il West Ham. La prossima settimana sarà cruciale. L’ obiettivo dei Friedkin è chiaro: consegnare nelle mani di mister Gasperini una rosa più completa e competitiva. Una Roma in grado di proseguire al meglio il percorso appena iniziato in campionato di Serie A e prepararsi ad affrontare una Europa League con un turnover di qualità.

Fonte foto: Retesport.it

Silvana Perrini