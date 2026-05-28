Il Crystal Palace vince la Conference League! Decisiva la reta di Mateta per battere il Rayo Vallecano

Tempo di lettura 1 minuto

Le Eagles vincono il loro primo trofeo europeo nella notte di Lipsia, l’attaccante francese sigla l’unica rete della serata decidendo il match

Ieri alle 21, nella Red Bull Arena di Lipsia, è andata in scena la finale di Conference League tra il Crystal Palace e il Rayo Vallecano. Sono gli inglesi a trionfare grazie al tap-in vincente di Jean-Philippe Mateta ad inizio ripresa. L’attaccante francese regala il primo trofeo europeo al Crystal Palace chiudendo un ciclo vincente con Glasner con 3 titoli: FA Cup, Community Shield e la Conference League. Per l’allenatore austriaco si tratta del secondo titolo europeo dopo l’Europa League vinta con l’Eintracht Francoforte nel 2022, confermandosi un manager in grado di vincere. Come già noto, la partita di ieri è stata l’ultima per Glasner sulla panchina del Palace e lascia nel miglior modo possibile.

Grazie alla vittoria delle Eagles, la prossima stagione ci saranno nuovamente 9 squadre inglesi nelle competizioni europee: Arsenal, Manchester City, Manchester United e Aston Villa in Champions, Bournemouth, Sunderland e Crystal Palace in Europa League e il Brighton in Conference.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina