Il ballo delle punte: Dzeko sposa la Fiorentina, Napoli e Juventus a caccia di bomber

Dopo due anni di Turchia l’attaccante bosniaco torna in Italia, sarà la viola ad accoglierlo. Intanto azzurri e bianconeri cercano di infoltire il loro reparto avanzato in attesa anche di cessioni illustri

Tempo di grandi movimenti d’attacco in serie A. La notizia del giorno è il grande ritorno in Italia di Edin Dzeko che lascia il Fenerbahce e si accasa alla Fiorentina. I viola, con ancora da ufficializzare il nuovo allenatore che dovrebbe essere Stefano Pioli, piazzano il colpaccio. Dzeko sarà con tutta probabilità il vice Kean, sempre che qualcuno non decida di pagare la clausola rescissoria della punta italiana. Vista l’ultima stagione qualche squadra potrebbe essere stuzzicata dal numero 20 viola di cui si parla anche in Arabia. Chi invece vorrebbe regalare una punta di peso al proprio tecnico sono Napoli e Juventus. Grandi i movimenti in quella zona di campo. Praticamente fatta per Lucca, si vocifera anche che i partenopei siano forti su Darwin Nunez. L’abbondanza di attaccanti potrebbe far pensare a un ritorno di fiamma per il 3-5-2 di Antonio Conte. Voci comunque da verificare. Tutto passa anche dalle cessioni, su tutte quella di Osimhen. Infine la Juventus, anch’essa alla ricerca di un bomber di razza. Lo stesso Osimhen rimane nei radar, anche se il divorzio da Giuntoli ha raffreddato la pista. Nei pensieri bianconeri c’è sempre un altro Viktor. Si tratta di Gyokeres per il quale, però, servono dai 75 milioni in su. Quindi c’è necessità di monetizzare. Vlahovic è l’indiziato numero uno nonostante le lusinghe di Tudor. Operazioni complicate, c’è un’estate intera per elaborarle.

Glauco Dusso