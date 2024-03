I precedenti tra il Barça e le italiane

Tempo di lettura 5 minuti

Analizziamo tutte le sfide dei blaugrana contro le compagini italiane partendo in ordine cronologico prima contro le 3 big italiane e poi sempre in ordine cronologico contro le altre squadre del nostro paese. Tutto ciò in attesa del ritorno degli ottavi di Champions League tra Barcellona e Napoli, all’andata 1-1

Barça-Inter: Quattro incontri nella Coppa delle Fiere, 1 passaggio del turno a testa, il 1959 sorride al Barça nel primo match contro una squadra italiana, il 1970 all’Inter. Poi ci sono solo sfide nei gironi Champions, tranne la semifinale del 2010 sempre in Champions, in cui strappano il biglietto per la finale i nerazzurri grazie al 3-1 dell’andata e la sconfitta per 1-0 nel ritorno. Totale: 8 vittorie Barça e 3 vittorie Inter.

Barça-Milan: Quasi tutte le sfide si sono giocate in Champions tranne la prima negli ottavi di Coppa dei Campioni nel ’59, con doppia vittoria Barça, 0-2, 5-1, e nella Supercoppa europea nel 1989 con successo del Milan, 1-1, 1-0. Annotiamo tra i match più rilevanti in Champions la finale del 1994 vinta dal Milan per 4-0, la semifinale del 2006 in cui la spuntano i blaugrana, 0-1, 0-0, il quarto del ’12 con passaggio del turno a tinte balugrana, 0-0, 3-1 e l’ottavo del 2013 in cui il Barça capovolge il risultato dell’andata, 2-0, 4-0. Totale: 8 vittore Barça e 5 Milan.

Barça-Juventus: Il primo incontro risale al 1970, una doppia sfida nel secondo turno di Coppa delle Fiere, con la Juve che vince entrambi gli incontri per due reti ad una. I blaugrana si rifanno nel 1986 in Coppa dei Campioni estromettendo i bianconeri ai quarti di finale, 1-0 e 1-1 i risultati. Nel ’91 il Barça ha la meglio nella semifinale di Coppa delle Coppe, 3-1 per i catalani e 1-0 per i bianconeri. Per ben due volte la Juventus elimina il Barcellona ai quarti di Champions, nel 2003 (1-1, 1-2 d.t.s) e nel 2017 (3-0, 0-0), in mezzo la finale Champions vinta dal Barça per 1-3 nel 2015. Infine per ben 4 volte si sono sfidate nei gironi Champions: 2 vittore del Barça, 1 della Juve e 1 pari. Totale: 5 vittorie Barça e 6 Juve.

Barça-Fiorentina: La sifda parte in Coppa delle Fiere nel primo turno nel ’64, la viola vince a Barcellona 0-1, poi il Barça la elimina battendolo 0-2 a Firenze. Nel 1997 nella semifinale di Coppa delle Coppe 1-1 in Catalogna e sempre 0-2 a Firenze. L’ultima sfida si è svolta nella fase a gironi della Champions nel 1999, 4-2 in Spagna e 3-3 in Italia. Totale: 3 vittorie per il Barça e 1 per la Fiorentina.

Barça-Lazio: Solo un precedente negativo per i colori biancocelesti nella Coppa Uefa del 1976 secondo turno, 0-3 a tavolino per il Barça e 4-0 a Barcellona per i blaugrana. Totale: 2 vittorie per il Barça e 0 vittorie per la Lazio.

Barça-Sampdoria: Le due compagini si sono affrontate solo nelle finali e in entrambe le occasioni hanno trionfato gli azulgrana: nella Coppa delle Coppe del 1989 per 2-0 e nella Coppa dei Campioni del 1992 per 0-1 d.t.s. Totale: 2 vittorie per il Barça e 0 vittorie per la Sampdoria.

Barça- Roma: 4 gare nei gironi Champions, 1 vittoria a testa e 2 pareggi, poi nei quarti di Champions nel 2018 la Roma ha ribaltato il Barcellona nella gara di ritorno per 3-0, 4-1 all’andata. Totale: 2 vittorie per il Barça e 2 vittorie per la Roma.

Barça-Udinese: 1 solo precedente nei gironi Champions nel 2005: 4-1 e 0-2 per il Barcellona. Totale: 2 vittorie per il Barça e 0 vittorie per l’Udinese.

Barça-Napoli: Con stasera saranno 6 le sfide. Tutte avvenute negli ultimi anni. Negli ottavi Champions nel 2020 1-1 e 3-1 per il FC Barcellona; nello spareggio in Europa League del 2022, 1-1 e 2-4 per il Barça; e stasera a Barcellona si riparte dall’uno a uno di Napoli. Totale: 2 vittorie per il Barça e 0 vittorie per il Napoli.

Fonte foto: FCBarcelona.com

Stefano Rizzo