Premier League, corsa a tre per il titolo

Tempo di lettura 3 minuti

Nel campionato inglese Arsenal, Liverpool e Manchester City sembrano destinate a contendersi il primato fino all’ultima giornata

Negli altri campionati maggiori le prime della classe hanno già accumulato un vantaggio importante sulle altre, in Inghilterra ci sono addirittura tre squadre in 1 punto, pronte a lottare giornata dopo giornata per assicurarsi il titolo. Al momento la coppia di testa è formata da Arsenal e Liverpool con 64 punti, mentre il Manchester City insegue ad appena un punto di distanza. Le tre squadre sono le maggiori protagoniste degli ultimi anni in Premier League; dopo i successi di Liverpool e Manchester City, lo scorso anno l’Arsenal è stata al comando per la maggior parte del campionato salvo poi sciogliersi nel finale di stagione e cedere il passo ancora agli Sky Blues. I Gunners ora vogliono coronare il proprio sogno e vengono addirittura da otto successi di fila con il miglior attacco, migliore difesa e miglior differenza reti della competizione; dati importanti che evidenziano il valore del collettivo. Il Liverpool invece arriva dal pareggio nello scontro diretto con il Manchester City che ha creato delle polemiche per un rigore non concesso ai Reds all’ultimo secondo; in generale gli uomini di Kloop hanno affrontato un periodo sfortunato per via di tanti infortuni ma sono riusciti a rimanere in scia ed ora punteranno al grande obiettivo proprio nell’ultima stagione del manager tedesco sulla panchina, con cui hanno vinto tutto e vorranno chiudere al meglio un ciclo incredibile. Il Manchester City di Guardiola non era partito benissimo ed è stato costretto ad una grande rimonta concretizzata in un 2024 da imbattuta e con due soli pareggi ottenuti contro Chelsea ed appunto Liverpool. Guardiola ha ritrovato De Bruyne e con il belga sta tornando anche il miglior Haaland dopo qualche problema fisico di troppo. I tre club dunque sono tutti in grande forma e giocano un calcio molto offensivo facendo dell’attacco la propria arma migliore; da qui alla fine un ruolo importante potrebbe giocarlo anche l’Europa dove sono ancora tutte protagoniste, con Arsenal e Manchester City in Champions League ed il Liverpool in Europa League. Dopo la sosta per le nazionali ci sarà lo scontro diretto tra Manchester City e Arsenal che sarà fondamentale per la corsa al titolo, con il Liverpool chiaramente spettatore interessato e che sfiderà al rientro della sosta il Brighton di De Zerbi in casa.

Fonte foto: hindustantimes.com

Alessandro Fornetti