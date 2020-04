I campioni che hanno conquistato le Olimpiadi, gli Europei e anche i Mondiali

Slittati al prossimo anno, causa Coronavirus, i grandi eventi sportivi per le Nazionali ci fermiamo ad analizzare i giocatori che hanno scritto pagine indelebili in queste manifestazioni

Il Coronavirus ha messo in ginocchio anche lo sport, con le Olimpiadi di Tokio e l’Europeo itinerante che slittano di un anno.

Chi sono stati i protagonisti, i campioni più celebri che hanno trionfato in questi due grandi tornei? In questa analisi inseriamo anche i Mondiali, la rassegna più importante per le Nazionali.

Olimpiadi:

’48 Svezia Gren, Nordahl, Liedholm

’52 Ungheria Puskas

’56 Russia Jasin

’92 Spagna Guadiola, Luis Enrique

2000 Camerun Eto’o

2004 Argentina Mascherano, Tevez

2008 Argentina Mascherano, Di Maria, Messi, Aguero

2016 Brasile Neymar

Europei:

’60 Russia Jasin

’64 Spagna Luisito Suarez

’68 Italia Zoff, Facchetti, Mazzola, Rivera, Riva

’72 Germania Beckenbauer, Breitner, G.Muller

’80 Germania Rummenigge

’84 Francia Platini

’88 Olanda R. Koeman, Rijkaard, Gullit, van Basten

‘92 Danimarca Schmeichel

’96 Germania Klinsmann

2000 Francia Desailly, Thuram, Deschamps, Zidane, Henry, Trezeguet

2008 Spagna Casillas, Ramos, Puyol, Iniesta, Xavi, Villa

2012 Spagna Casillas, Ramos, Pique, Jordi Alba, Iniesta, Xavi, Xabi Alonso, Busquets

2016 Portogallo Cristiano Ronaldo

Mondiali:

’30 Uruguay Andrade

’34 Italia Meazza

’38 Italia Piola, Meazza

’50 Uruguay Ghiggia,Schiaffino

‘54 Germania Walter

’58 Brasile Djalma Santos, Garrincha, Pelè

‘62 Brasile Djalma Santos, Garrincha

’66 Inghilterra Moore, Charlton

’70 Brasile Pelè

74’ Germania Beckenbauer, Breitner, G.hmeiMuller

‘78 Argentina Passarella, Kempes

‘82 Italia Zoff, Scirea, Conti, Rossi

’86 Argentina Maradona, Valdano

’90 Germania Brehme, Matthaus, Klinsmann, Voller

‘94 Brasile Aldair, Dunga, Romario

‘98 Francia Desailly, Thuram, Deschamps, Zidane

2002 Brasile Cafù, Roberto Carlos, Ronaldinho, Ronaldo, Rivaldo

2006 Italia Buffon, F.Cannavaro, Pirlo, Totti, Toni

2010 Spagna Casillas, Ramos, Pique, Puyol, Busquets, Iniesta, Xabi Alonso, Xavi, Villa

2014 Germania Neur, Lahm, Kroos, T.Muller, Klose

2018 Francia Varane, Griezmann, Mbappè

Fonte foto: StadioSport.it

Stefano Rizzo