Holm verso il Bologna: trovato l’accordo con lo Spezia

Il laterale svedese è pronto ad accasarsi al club felsineo. Dopo il mancato riscatto dell’Atalanta, arriva comunque un’altra squadra che farà la Champions League

Emil Holm è in procinto di passare al Bologna di Vincenzo Italiano. Il club felsineo sta per chiudere per una cifra intorno ai 7 milioni di euro dallo Spezia. Holm, dopo aver passato l’ultima stagione con la maglia dell’Atalanta, coronata dalla vittoria dell’Europa League, non è stato riscattato dal club orobico, ma per Holm si è fatto subito vivo il Bologna, che gli permetterà di giocare ancora una volta ad alti livelli e soprattutto in Champions League. Sullo svedese c’erano pure Inter e Juventus. Primo gran colpo per i felsinei, che si preparano ad una storica stagione.

Sandro Caramazza

Fonte foto: GDM