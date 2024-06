Diario Euro 2024: Urlo Italia grazie a Zaccagni; la Croazia e l’Albania vanno a casa

Tempo di lettura 4 minuti

Gli azzurri all’ultimo respiro realizzano il gol che ci spedisce agli ottavi di finale; onore alla Spagna che a prescindere da qualsiasi calcolo supera la nazionale albanese

Passare il turno all’ultimo istante rende tutto più bello, la tensione si trasforma in un battibaleno in una esultanza incontenibile. Infatti in questa occasione la Nazionale italiana ci ha fatto tribolare oltre il 90esimo per poi farci espoldere di gioia, anche se sinceramente assaporare un successo con largo anticipo è un toccasana per la tranquilità collettiva delle parti in causa. A Lipsia gli azzurri incrociano nel proprio cammino la Croazia del veterano Modric. Il ct Spalletti cambia modulo, passando alla difesa a 3, e attaccante, Retegui preferito a Scamacca. Nel primo tempo sono protagonisti i due portieri Donnarumma da una parte e Livakovic dall’altra con due belle parate, una a testa, rispettivamente su Susic e Bastoni. Alla nazionale azzurra può stare bene il pari per conquistare il secondo posto ma non è dello stesso avviso capitan Modric. Succede tutto in pochissimi minuti. Frattesi, da poco entrato, allarga le braccia in area toccando palla ed è rigore, l’arbitro indica il dischetto con l’ausilio del monitor. Dagli undici metri appunto si presenta Modric ma Donnarruma si supera stendendosi sulla sua sinistra e respingendo il pallone. Pericolo scampato? Assolutamente no! Dopo una manciata di secondi, al 55esimo, da un cross sulla fascia la retroguardia azzurra si fa trovare impreparata e proprio Modric è più svelto di tutti ad insaccare. Spalletti però azzecca il cambio vincente spedendo nella mischia Zaccagni il quale, nell’ultimo giro di lancetta, sigla un gol a giro stupendo grazie alla progressione di Calafiori che gli serve un assist perfetto. L’Italia soffre, più del dovuto per errori propri, ma ottiene meritatamente il pari. La Croazia anche stasera non ha entusiasmato chiudendo di fatto un ciclo. Grazie a questo secondo posto nel girone B gli azzurri sfideranno sabato 29 giugno alle ore 18 la Svizzera. La Croazia con soli 2 punti non può sperare di essere tra le 4 migliori terze e viene estromessa dalla competizione.

Se ne ritorna a casa anche l’Albania che perde a Dusseldorf di misura contro la capolista Spagna che chiude il girone a punteggio pieno. La Nazionale spagnola imbottita di seconde linee onora la manifestazione vincendo con il gol segnato da Ferran Torres, minuto 13. La Spagna regge bene un tempo poi nella ripresa va in affanno. Dal ’60esimo in poi è un monologo albanese ma senza spunto vincente. Per l’Albania cala il sapario con tanto di rammarico per l’ episodio avvenuto dopo solo un minuto di gioco, palla sul braccio di Dani Olmo in area, azione però giudicata dalla direzione di gara non da rigore.

Oggi nel pomeriggio, ore 18, spazio al girone D con la Francia che vorrà agguantare il primo posto contro una Polonia già eliminata e Olanda-Austria una sfida che potrebbe essere molto equilibrata per quel che si è visto fino ad ora.

Alle ore 21 sarà la volta del girone C: l’Inghilterra è chiamata a difendere il primo posto contro la Slovenia imbattuta, mentre Danimarca-Serbia si prospetta un altro incontro da tripla.

Fonti foto: Repubblica.it; RSI.ch

Stefano Rizzo