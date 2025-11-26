Hanno rotto il ghiaccio, Ferguson e Lang aspettano la svolta definitiva

Tempo di lettura 4 minuti

Nella giornata che ha visto sette giocatori mettere a segno la loro prima rete in serie A (oltre ai due già citati Martin, Folino, Ramon, Baturina e Meister) loro potrebbero diventare molto importanti per i loro club soprattutto nell’incrocio di domenica sera all’Olimpico

Un weekend importante quello scorso per Roma e Napoli, in rigoroso ordine di classifica. Esatto. Pesante la vittoria in trasferta dei giallorossi che trionfando a Cremona si sono installati al primo posto in classifica in solitaria approfittando dell’ennesimo derby buttato dall’Inter. I partenopei, invece, con un ottimo primo tempo hanno risolto la pratica Atalanta, rispondendo alle critiche venute dopo la sconfitta di Bologna che hanno imperversato durante tutta la sosta per le nazionali. Lo stesso Conte aveva staccato la spina prendendosi una settimana di pausa per poi tornare più carico di prima. In campo si è visto, nonostante le assenze gli azzurri hanno superato un ostacolo non facile tornando al secondo posto con il Milan.

All’interno delle pieghe delle due partite ci sono particolari importanti, ad esempio i gol di due giocatori tanto attesi e criticati sino ad ora. Adesso però potrebbero aprirsi diversi scenari che possono vederli protagonisti. Stiamo parlando di Evan Ferguson e Noa Lang.

L’attaccante irlandese, insieme al suo compagno di reparto Dovbyk, è stato il punto debole della prima parte di stagione romanista. Sino a domenica nessuna rete per lui e prestazioni sotto la media. In mezzo un rientro che non è piaciuto a Gasperini da una delle soste per le nazionali. Il calciatore ha grandi qualità, come ha dimostrato in Premier League. Molte volte in questi casi si sottovaluta l’ambientamento con nuovo Paese, nuova lingua, nuovo stile di campionato. La rete di Cremona può essere davvero la scintilla che può far esplodere Ferguson, in un momento in cui Gasp ha assoluto bisogno di una punta che concretizzi il lavoro della squadra in un momento non facile anche a livello di infortuni.

Lang è stato più o meno nella stessa situazione. Arrivato con grandi aspettative e la speranza magari di un cambio di assetto, è finito vittima delle idee di gioco “contiane” e spesso inghiottito dalla panchina. L’illusione del gol del pareggio a Torino contro i granata tolto poi dal Var è stata un’altra pesante mazzata. Il fare di necessità virtù ha portato Antonio Conte a metterlo nelle migliori condizioni possibili sabato in casa contro la Dea. Un attacco a tre con lui e Neres ai lati di Hojlund è stata la mossa che ha fatto saltare il banco. Finalmente una prestazione convincente con suo gol più la doppietta di Neres. Buona anche la prova di ieri in Champions League. Una nuova era che potrebbe far aprire scenari inattesi anche a livello tattico. Gli infortuni dei centrocampisti più importanti sono ancora lunghi, chissà che Lang e la batteria di esterni d’attacco azzurri non possano giovare di questa situazione.

L’esultanza liberatoria di Noa Lang – Fonte ilmionapoli.it

Insomma nuove vite calcistiche potrebbero nascere dall’ultimo weekend. Ironia della sorte il prossimo fine settimana vede in cartellone proprio Roma-Napoli all’Olimpico. Una sfida accattivante sia per loro che per il campionato delle due compagini. Nel frattempo Gasperini e Conte potrebbero finalmente aver trovato quelle armi segrete che li possono portare a sognare in grande.

Glauco Dusso