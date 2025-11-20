Home News Ecco i sorteggi dei playoff per il Mondiale 2026, l’Italia affronterà l’Irlanda...

Ecco i sorteggi dei playoff per il Mondiale 2026, l’Italia affronterà l’Irlanda del Nord

Davide Farina
I ragazzi del CT Rino Gattuso giocheranno a Bergamo la semifinale il 26 marzo 2026 e, l’ipotetica finale, 5 giorni più tardi in trasferta

In giornata sono stati sorteggiati i playoff del prossimo Mondiale. In Europa saranno 4 le squadre qualificarsi tramite una mini competizione fatta di semifinali, il 26 marzo, e finale, il 31.

L’Italia, che si trova nel percorso A, affronterà prima l’Irlanda del Nord in casa e, in caso di vittoria, una tra Bosnia e Galles. Gli azzurri hanno tutte le carte in regola per staccare il pass per il Campionato del Mondo ma dovrà essere brava a scardinare la difesa dell’Irlanda del Nord. Dico così perché è molto probabile, se non certo, che la nazionale del Ct O’Neill giocherà una partita fatta di difesa estrema e contropiede. Anche nell’ipotetica finale l’Italia avrà il favore del pronostico ma i giocatori dovranno gestire l’enorme pressione di andare assolutamente al Mondiale.

Nel secondo “torneo” (il B) ci sono Ucraina-Svezia e Polonia-Albania. Vedendo le rose la favorita è la Svezia ma gli ultimi risultati rimettono tutto in equilibrio. Anche i polacchi hanno una rosa di livello e potrebbero riuscire a qualificarsi, quantomeno per la finale.

Nel percorso C troviamo Turchia-Romania e Slovacchia-Kosovo. Basandoci sulle qualità a disposizione, verosimilmente la vera finale è la sfida tra Turchia e Romania. Vedo difficile che una tra Slovacchia e Kosovo possa battere una delle due ma, essendo partite secche, mai dire mai.

Nell’ultimo “gruppo”, il percorso D, si affronteranno Danimarca-Macedonia del Nord e Repubblica Ceca-Irlanda. La favorita, in generale, è senza ombra di dubbio la nazionale di Hojlund ed Eriksen ma, per quanto riguarda la semifinale, i macedoni possono essere ostici. La seconda semifinale è più equilibrata anche se la Repubblica Ceca ha una rosa più di livello rispetto agli irlandesi.

