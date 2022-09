Haaland in gol come Johan Cruijff

L’attaccante norvegese in forza al Manchester City in questo turno di Champions è andato in rete in maniera simile alla stella olandese

Il classico gol dell’ex è arrivato puntale come un orologio svizzero e che gol c’è anche da sottolineare. La rete del definitivo sorpasso, 2-1, del City sul Dortmund in Champions porta la firma di Erling Haaland. Un gol di tacco al volo che ha ricordato la rete segnata da Johan Cruijff nel dicembre ’73 con la maglia del Barça contro l’Atletico Madrid. Un gol da copertina. Il suo allenatore Guardiola è rimasto entusiasta: “Voi sapete quanto Johan Cruijff abbia influenzato la mia vita come persona, mentore e manager… Ebbene sì, al gol in acrobazia di Haaland ho pensato ‘wow, è Johan Cruijff’, è stata una rete molto simile a quella di Cruijff all’Atletico Madrid nel 1973-74”.

Fonte foto: FanPage.it

Stefano Rizzo