Conference League: Fiorentina, in Turchia per vincere

I toscani dopo il pareggio alla prima hanno il match più difficile ma dovranno cercare i tre punti se vogliono il primato nel girone

La Fiorentina di Italiano non ha iniziato bene la stagione tanto in campionato quanto in Conference League, dove il pareggio all’esordio contro il Riiga la obbliga a fare risultato in Turchia contro il Basaksehir se si vuole provare a vincere il girone. I turchi, già vincenti alla prima giornata, sono avversario ostico ed in casa hanno un ambiente molto caldo dunque per i viola sarà un match molto complicato. Italiano fa la conta degli assenti, da Milenkovic a Dodò, passando per Nico Gonzalez e Sottil, ma chi gioca dovrà sicuramente fornire una prestazione di livello per non alimentare un po’ di malcontento generale della piazza. L’allenatore è orientato a schierare Cabral nel tridente con Ikonè e Saponara mentre a centrocampo Bonaventura e Maleh sembrano in vantaggio su Mandragora e Barak.

Fonte foto: oasport.it

Alessandro Fornetti