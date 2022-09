La risalita di Guarin

L’ex centrocampista dell’Inter sui social fa un punto sulla sua situazione ammettendo i propri errori

Un’agenzia immobiliare, una scuderia di cavalli e un barbershop che a pranzo e cena diventa pub. Il colombiano Fredy Guarin, ex giocatore dell’Inter, ha provato a tenersi impegnato così, ma non ci è riuscito. Nel gennaio 2021, a 34 anni, l’ex Inter si era rimesso anche gli scarpini per scendere in campo con i Millonarios, club colombiano. In evidente sovrappeso aveva collezionato sette presenze e un gol. Ad aprile 2021, l’arresto per una rissa in famiglia (sembra che fosse sotto effetto di alcol e droga). Lottare con la polizia è stato l’errore più grande dichiarò. Dopo l’arresto nel 2021, era stato trasportato in una clinica specializzata e anche lì aveva continuato a creare problemi. Queste invece le sue ultime esternazioni: “Da qualche tempo la mia vita sta cambiando enormemente, queste lacrime sono quelle di un uomo pieno di errori, peccati, vizi”.

Fonte foto. FanPage.it

Stefano Rizzo