Guardiola lascia il Manchester City! Sarà Maresca il nuovo allenatore

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Lo spagnolo ha scelto di cambiare aria dopo 10 anni e un club completamente stravolto. L’italiano tornerà ad allenare dopo la separazione con il Chelsea di inizio anno

L’era Pep Guardiola al Manchester City terminerà ufficialmente al termine della stagione. La notizia di oggi è che sarà Enzo Maresca a prendere il posto dell’ex Barcellona. In questo articolo ripercorreremo quanto fatto da Guardiola sulla panchina del City e di come si potrà inserire Maresca.

La notizia del possibile addio di Pep era nell’aria già da qualche tempo ma è diventata ufficiale solo nelle ultime ore. Guardiola dice addio dopo aver rivoluzionato un club e aver dominato un campionato storicamente difficilissimo. Arriva sulla panchina celeste di Manchester nel 2016 e inizia il suo dominio: 6 Premier League (di cui 4 consecutive), 5 Coppe di Lega (record), 3 FA Cup, 3 Community Shield, una Champions League, una Supercoppa Europea e un Mondiale per club. 20 trofei in 10 anni, con la Premier di quest’anno ancora da decifrare, numeri pazzeschi se si pensa che il City, prima di Guardiola, ne aveva vinti solo 18. Ciò che ha fatto Pep però va molto oltre i trofei o i record. L’ex allenatore di Barcellona e Bayern Monaco ha instaurato uno stile e una cultura che solo le squadre più vincenti della storia hanno e questo è un traguardo che ha reso immortale Pep in quel di Manchester. Andando nello specifico della città, prima non esisteva una rivalità, c’era solo lo United. Dal suo arrivo la musica è completamente cambiata: ora è il City la squadra più importante mentre i Red Devils vivono nei ricordi delle vittorie passate.

Onestamente viene anche difficile raccontare a parole quello che ha rappresentato e che rappresenterà Guardiola per il City, per la Premier League e per il calcio in generale. Un allenatore semplicemente geniale che ha lasciato un segno indelebile nel campionato più difficile del mondo. Ora citiamo alcuni record in Premier: il più veloce a raggiungere 100 e 250 vittorie, 500 punti e 500 gol segnati, è l’allenatore che ha raccolto più punti in una stagione (100), vittorie consecutive (18), vantaggio sulla seconda (19 punti), gol fatti (106), differenza reti (+79), punti in trasferta (50) e Premier consecutive (4).

Chiudo parlando di quanto Guardiola ha influenzato e, per certi versi, formato, una generazione di allenatori di altissimo livello. Kompany sta dominando con il Bayern, Arteta probabilmente vincerà la Premier League ed è in finale di Champions League, Xabi Alonso allenerà il Chelsea nella prossima stagione e Maresca sarà colui che raccoglierà il testimone lasciato dal catalano. Una scelta dal mio punto di vista comprensibile visto che l’italiano ha allenato le giovanili del City ed è stato nello staff della prima squadra. In più ha dimostrato con i Blues di saper gestire un club importante e di saper vincere (Conference e Mondiale per club nel 2025). Dato che non esiste un altro Guardiola, Maresca è un’ottima presa da parte dei Citizens.

Non è ancora noto cosa farà Pep nella prossima stagione ma la sensazione è che si prenderà un anno sabbatico come successe nel 2012 dopo l’addio al Barcellona.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina