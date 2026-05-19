Chivu-Inter, intesa sul rinnovo. Dybala verso la permanenza a Roma, ansia Nico Paz

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I campioni d’Italia vogliono prolungare il contratto del proprio tecnico, la Joya medita di rimanere nella Capitale, mentre il fantasista crea tensione tra Como e Argentina

Tre ore mezza di summit oggi in Viale della Liberazione, sede Inter, tra i dirigenti nerazzurri e Cristian Chivu. La società ha tutta l’intenzione di prolungare il contratto al tecnico fresco vincitore del Doblete. Intesa già trovata per un prolungamento del contratto fino al 2028, con opzione per il 2029. L’ingaggio di Chivu lieviterà fino ad arrivare 4 milioni di euro. Sul tavolo anche la pianificazione del mercato. Tra i pali, la novità è quella che riguarda Josep Martinez: lo spagnolo diventerà il numero uno a partire dalla prossima stagione e si cercherà un secondo.

Paulo Dybala potrebbe proseguire la sua avventura alla Roma. Dopo l’ultima partita della stagione contro il Verona, che decreterà il ritorno o meno della Lupa in Champions League, la dirigenza romanista e gli agenti della Joya si siederanno per discutere sulla sua permanenza. Il fattore Champions aiuterebbe e non poco nella trattativa. Tra le parti c’è un clima molto sereno e tranquillo, c’è la volontà reciproca di proseguire insieme. Si attendono novità per settimana prossima.

Paulo Dybala

Braccio di ferro tra Como e Argentina per Nico Paz. Il fantasista di Fabregas, infatti, ha rimediato una lesione contro il Verona e dopo aver saltato il match contro il Parma, dovrebbe stare fuori anche contro la Cremonese. O meglio questo è l’augurio di Lionel Scaloni e della Nazionale argentina. Dal canto suo, il Como vorrebbe farlo giocare, se è in grado, per provare a centrare una storica qualificazione in Champions League. L’infortunio di Paz è risultato più grave del previsto. All’inizio si parlava di una botta, ma la parola lesione – seppur di basso grado – ha acceso le antenne della federazione campione del mondo in carica.

Nico Paz

Sandro Caramazza

Fonte foto: Tmw, Calciomercato.com