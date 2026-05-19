Brasile, Neymar convocato per il mondiale, Maran nuovo CT dell’Albania, Roma su Pinamonti

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Carlo Ancelotti ha deciso di chiamare anche la stella del Santos per la prossima kermesse iridata, il tecnico italiano guiderà la selezione albanese, mentre i giallorossi puntano l’attaccante del Sassuolo

C’era grande fibrillazione per la conferenza stampa, trasmessa in diretta streaming in tutto il paese, con cui Carlo Ancelotti avrebbe annunciato i convocati del Brasile per il prossimo mondiale. Qualche sorpresa, come l’esclusione di Joao Pedro del Chelsea, ma soprattutto l’annuncio della convocazione di Neymar Junior. Il fuoriclasse del Santos, nonostante i ripetuti problemi fisici, farà parte della selezione verdeoro che disputerà la prossima kermesse iridata. Quando il commissario tecnico italiano ha pronunciato il suo nome ai microfoni, giornalisti e tifosi brasiliani hanno esultato e cantato per diversi minuti.

(Fonte immagine: Calcioefinanza.it)

Sempre rimanendo in tema nazionali, è da ieri sera ufficiale la nomina di Rolando Maran come nuovo commissario tecnico dell’Albania. L’allenatore italiano ha chiuso la sua ultima esperienza con il Brescia lo scorso anno, ora invece ha firmato un contratto di due anni con la Federcalcio albanese ed esordirà in panchina nelle due amichevoli in programma il prossimo 3 e 6 giugno. Maran è il quinto CT italiano della storia dell’Albania dopo Giuseppe Dossena, Gianni de Biasi, che conquistò la storica qualificazione all’europeo del 2016, Cristian Panucci ed Edy Reja.

(Fonte immagine: Bresciaoggi.it)

Una notizia di calciomercato in casa Roma. Per la prossima estate, a prescindere dalla qualificazione o meno in Champions League, i giallorossi puntano a rinforzare la rosa ed in particolare il reparto offensivo. Donyell Malen è leader indiscusso dell’attacco giallorosso, ma dietro di lui Gasperini fa fatica a trovare un rincalzo di livello, considerando anche le precarie condizioni fisiche di Dovbyk e Ferguson. Per questo motivo, il club capitolino avrebbe messo nel mirino Andrea Pinamonti. Il centravanti classe 1999 ha un contratto fino al 2027 col Sassuolo, ma gradirebbe il passaggio alla Roma. Occhio però alla concorrenza del Napoli, anch’esso interessato all’attaccante dei neroverdi.

(Fonte immagine: Romaforever.it)

Luca Missori

(Fonte immagine: Goal.com)