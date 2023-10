Giro di boa in Europa

Tempo di lettura 2 minuti

Panoramica sui gironi di andata delle tre competizioni europee; il Milan tra le italiane è la squadra più in difficoltà

Champions:

per il Napoli ci sono buone possibilità di accedere agli ottavi, il Braga e l’Union Berlino non sembrano all’altezza dei partenopei. Più complicato afferrare il primo posto occupato dal Real Madrid;

l’Inter ha tutte le carte in regola per raggiungere l’obiettivo primo posto anche se la Real Sociedad è un avversario ostico. I nerazzurri hanno dato prova di poter arrivare fino in fondo anche quest’anno;

il gol all’ultimo del portiere Provedel che è valso il pari contro l’Atletico Madrid e la rete sempre quasi allo scadere di Pedro sul campo del Celtic hanno portato 4 punti che per ora però valgono il terzo posto. La sconfitta contro la capolista Feyenoord è pesante considerando che al secondo posto c’è l’Atletico Madrid. Comunque ci sono ancora buone speranze per i biancocelesti;

2 punti in 3 partite e zero gol segnati sono un bottino misero per il Milan. Nel ritorno le dovrà vincere il più possibile per sperare in un girone tosto con PSG, Dortmund e Newcastle. E’ senza dubbio la squadra italiana che ha deluso di più in Champions fino ad ora.

Negli altri gironi il terzo posto del Manchester United stupisce di più, con il Galatasaray comunque con un solo punto in più rispetto al club inglese.

Europa League:

la Roma a punteggio pieno e l’Atalanta guidano i rispettivi gruppi. Entrambe le compagini hanno diverse possibilità di chiudere al primo posto. I giallorossi vogliono tornare in finale e anche l’Atalanta vuole poter alzare una coppa dopo diversi anni ad alto livello.

Negli altri gironi c’è da segnale a sorpresa l’ultimo posto dell’Ajax.

Conference League:

Girone equilibratissimo per la Fiorentina che è a quota 5 punti in compagnia del Ferencvaros e del Genk. I viola puntano a tornare in finale per vincerla quest’anno e nel ritorno dovranno fare meglio negli scontri diretti.

Stefano Rizzo