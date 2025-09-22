Gimenez non si sblocca! La porta girevole di Chivu, il Napoli stasera per la vetta solitaria

Tempo di lettura 2 minuti

L’attaccante rossonero è forse l’unica nota dolente del buon momento milanista, nel frattempo il tecnico nerazzurro gestisce i suoi estremi difensori con risultati positivi, Antonio Conte vuole battere il Pisa per iniziare a mettere tutti dietro

Il Milan vince la terza partita consecutiva. In quel di Udine la formazione di Allegri ha vinto ma soprattutto convinto. Chi rimane ancora a bocca asciutta è Santiago Gimenez, intrappolato in una crisi di gol e prestazioni. L’attaccante arrivato dal Feyenoord a peso d’oro è l’unico neo di una squadra che ora sta davvero convincendo. Domani con il Lecce in Coppa Italia potrebbe essere l’occasione giusta per dargli quella spinta decisiva. Leao sta per tornare dall’infortunio e quindi se non ci sarà la svolta la panchina potrebbe essere più vicina.

Dall’altra parte di Milano si respira. L‘Inter prende i tre punti anche in campionato, una boccata d’ossigeno per tutto l’ambiente. Dopo il match con la Juventus ha tenuto banco la questione portiere. Chivu ha confermato Sommer contro l’Ajax e lo svizzero ha risposto da campione con un intervento decisivo. Ieri è toccato a Josep Martinez, anche lui ha ben figurato contro il Sassuolo. Il mister nerazzurro ha spiegato che la prima scelta è lo svizzero ma anche lo spagnolo avrà il suo spazio e le sue occasioni. Per adesso un ottima gestione, sia tecnica che umana.

Sommer salva il risultato contro l’Ajax – Fonte sportevai.it

Stasera l’ultimo match della quarta giornata di serie A. Il Napoli accoglie al Maradona il Pisa. Una partita che potrebbe sembrare scontata, ma a questi livelli non è mai detto. I partenopei hanno l’occasione di andare da soli al primo posto e lanciare ufficialmente la sfida a tutte le inseguitrici. Unica novità potrebbe essere Gilmour al posto di Lobotka ma anche Meret pare pronto a riprendersi il posto tra i pali. Hojlund confermato prima punta e dietro di lui il quartetto comandato da Kevin De Bruyne che vuole rifarsi dalla precoce uscita di scena in Champions League. Gilardino, però, ha pronte le sue trappole. Stasera si vedrà.

De Bruyne sostituito contro il City – Fonte ilnapolista.it

