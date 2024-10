Genoa, non convocato Balotelli per la sfida alla Fiorentina

Rimandato l’esordio in rossoblù per l’attaccante 34enne ex Adana Demirspor. Ecco le sue condizioni

Bisognerà attendere ancora per vedere il ritorno di Mario Balotelli in Serie A. L’attaccante ex Adana Demirspor ha concordato con Alberto Gilardino di non prendere parte alla gara contro la Fiorentina per lavorare e provare ad esserci per la sfida al Parma di lunedì. A conferma di ciò le parole dello stesso allenatore rossoblù nella conferenza stampa odierna in cui ha elogiato Balotelli per la motivazione mostrata e ha chiarito che non può risolvere tutti i problemi del Genoa da solo, ci sarà bisogno del supporto del resto della squadra.

