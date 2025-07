Francesco Farioli alza l’asticella: sarà l’allenatore del Porto

Tempo di lettura 1 minuto

Il tecnico italiano continua la sua ascesa, tra poco inizierà la sua avventura con una delle squadre più importanti del campionato portoghese

L’ avevamo indicato la settimana scorsa tra gli allenatori di lusso ancora senza squadra. Era prevedibile che in poco tempo avrebbe trovato “casa”. Reduce dalla beffa atroce dello scorso campionato con l’Ajax, da cui si era dimesso subito dopo, ora si schiudono le porte di un’altra esperienza importante. Francesco Farioli sarà il nuovo allenatore del Porto. Uno dei club più prestigiosi di Portogallo ha deciso quindi di affidare le proprie redini all’allenatore italiano che piano piano sta mettendo insieme esperienze di spessore. Era stato accostato ad altre panchine importanti, anche in Italia, ma non c’era stato nulla di concreto. Adesso, però, è arrivato il momento di fare sul serio e il Porto sarà un banco di prova di un certo livello. I lusitani vengono da una stagione non brillante e un mondiale per club lasciato ai gironi. Vedremo se Farioli confermerà quanto di buono visto nelle precedenti sue annate tra Turchia, Francia e Olanda.

Glauco Dusso