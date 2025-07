Europei di calcio femminile: la rivoluzione che sta cambiando il pallone

Tempo di lettura 2 minuti

Il torneo che vede le donne protagoniste è arrivato alla 14° edizione

C’è un vento nuovo che soffia sugli stadi d’Europa. È il calcio femminile che inizia a farsi sentire, si fa strada con passione e talento e gli Europei sono la vetrina più luminosa per farsi notare.

UEFA Women’s EURO 2025 si terrà in Svizzera dal 2 al 27 luglio. Non è più una competizione di nicchia, riservata ai pochi tifosi interessati. Basta guardare gli stadi sempre più pieni, le dirette televisive e i milioni di spettatori nel Vecchio Continente.

Le calciatrici non sono più le versioni femminili dei colleghi uomini: sono protagoniste a pieno titolo, con stili di gioco, rivalità, fame di affermazione e una carica emotiva che spesso manca in campionati maschili dominati dal business.

Il torneo è ricco di aspettative tra le big del settore. Sotto i riflettori ci sono la Spagna (campione del mondo in carica) e l’Inghilterra, che detiene l’ultima vittoria degli Europei (2022) e desidera preservare il titolo. Anche la Germania è pronta al riscatto per tornare in vetta, aumentando il primato di trionfi da 8 a 9; l’Italia, con l’unico oro nel 1991, sogna il palcoscenico per dimostrare le capacità di gioco. Al momento nulla è scritto, tutto può ancora succedere per le 16 squadre in corsa.

Le Azzurre cercano spazio in una cornice internazionale e si sfideranno a partire da giovedì 3 luglio. La nazionale allenata Andrea Soncin vede una prima fase a gironi con sfide contro Belgio, Portogallo e Spagna. Le partite saranno visibili in chiaro sulle reti nazionali.

Gaia Melena