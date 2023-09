Fiorentina: Yerry Mina si è infortunato in nazionale, si prevede un lungo stop

Tempo di lettura meno di un minuto

Il difensore colombiano è uscito anzitempo dal campo nella sfida contro il Cile per un problema muscolare alla gamba sinistra

Non arrivano buone notizie per la Fiorentina dalla pausa nazionali: durante la partita tra Cile e Colombia infatti, Yerry Mina ha rimediato un infortunio muscolare che lo terrà fuori dai campi di gioco per diverso tempo. Non si conoscono ancora i tempi di recupero precisi, ma l’ex difensore dell’Everton, stando a quanto emerso dai primi esami strumentali, dovrebbe aver accusato un risentimento del retto femorale della gamba sinistra e potrebbe rientrare non prima di inizio novembre. Il giocatore colombiano, arrivato quest’estate a parametro zero, non ha ancora fatto il suo esordio ufficiale in maglia viola e dopo questo infortunio sarà costretto ad aspettare ancora un altro po’.

Luca Missori

(Fonte immagine: Sport.quotidiano.net)