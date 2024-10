Fiorentina, ottimo momento dopo un inizio difficile

Tempo di lettura 3 minuti

La Fiorentina di Palladino ha avuto bisogno di qualche match per iniziare a carburare; dopo le prime cinque partite stagionali erano arrivati altrettanti pareggi, sia contro compagini meno blasonate in campionato, sia i due nella doppia sfida di Conference League contro la Puskas Akademia poi vinta ai rigori. Quei passi falsi stavano già preoccupando l’ambiente perchè la squadra creava tanto senza riuscire a concretizzare proprio come nella scorsa stagione. Dopo un iniziale sbandamento però le cose stanno migliorando in fretta, la squadra sembra aver trovato una propria identità ed i risultati stanno iniziando ad arrivare. Le vittorie contro Lazio e Milan hanno dato molta fiducia all’ambiente, con Palladino che ha trovato un proprio undici classico e sta avendo una buona continuità di risposte sia nel gioco che nei risultati. L’ultimo successo molto largo a Lecce non fa altro che aumentare la consapevolezza di una squadra sicuramente migliorata dal mercato estivo, più estrosa e più fresca in avanti; gli inserimenti di Colpani, Gudmundsson e Kean hanno dato vivacità ad un attacco che invece lo scorso anno si dimostrava poco cinico e scarico di energie. Palladino inoltre ha trovato in Bove e Cataldi due elementi centrali della rosa, con la fantasia di Adli sempre pronta a innescare i giocatori avanzati. L’arrivo di Gosens ha sistemato la fascia sinistra e con Dodò sulla destra la Fiorentina ha certamente due dei migliori esterni del campionato che stanno infatti rendendo molto bene. L’obiettivo della viola non può che essere un posto in Europa e come sempre cercare di arrivare più in là possibile in Conference League; giovedì ci sarà l’impegno contro il San Gallo per proseguire in un cammino partito bene con il successo contro il TNS. La Coppa ha dato due delusioni cocenti ai tifosi che sperano che il terzo tentativo sia quello buono, con una rosa sicuramente più forte e con più valori rispetto alle due precedenti. In campionato ci sarà il difficile impegno contro una Roma sempre in crisi e alla caccia di punti per migliorare una situazione difficile, dunque Palladino dovrà dosare i suoi uomini, anche visti i recenti stop di Gudmundsson e Kean proprio nell’ultima contro il Lecce. Fiorentina che dunque intriga molto e sta raccogliendo i primi frutti di un lavoro iniziato con qualche dubbio, vedremo dove si spingerà la squadra che sicuramente può togliersi tante soddisfazioni.

Alessandro Fornetti