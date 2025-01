Fiorentina, interesse per Nicolò Zaniolo

Tempo di lettura meno di un minuto

La squadra di Palladino è alla ricerca di un giocatore offensivo che faccia rifiatare Moise Kean

La Fiorentina continua ad essere attiva sul mercato in entrata. Dopo l’arrivo di Marì, la Viola ha messo nel mirino Nicolò Zaniolo per rinforzare il reparto offensivo ed avere un sostituto di Moise Kean. Il rapporto tra Gasperini e Zaniolo non è mai decollato e ciò potrebbe favorire il ritorno del classe ’99 alla Fiorentina (ci ha passato 6 anni nelle giovanili). L’Atalanta ha messo gli occhi su Daniel Maldini e, in caso di fumata bianca, Zaniolo potrebbe dunque partire. L’ex Roma si trova a Bergamo in prestito dal Galatasaray che dovrebbe prima rescindere il prestito con la Dea per poi, in caso, trattare con la Fiorentina.

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina