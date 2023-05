Fiorentina-Inter, le ultime: Gaia di Amici canterà l’inno di Mameli, polizia schierata per evitare scontri tra tifoserie

E’ tutto pronto allo Stadio Olimpico per l’ultimo atto di questa edizione della Coppa Italia, i nerazzurri cercano il nono successo nella competizione, i viola il settimo, arbitra Irrati

Manca veramente poco al fischio d’inizio della sfida tra Fiorentina e Inter, che per la prima volta nella loro storia si affronteranno in una finale di Coppa Italia. Intorno allo Stadio Olimpico la situazione è attualmente sotto controllo dal punto di vista dell’ordine pubblico, ma la polizia resta in all’erta perché il rischio di scontri tra le due tifoserie è sempre dietro l’angolo. L’arbitro del match sarà Massimiliano Irrati, mentre a cantare l’inno di Mameli prima del calcio d’inizio sarà Gaia Gozzi, ex vincitrice di Amici, accompagnata dalla banda dell’Aeronautica Militare. Grande esodo di tifosi sia da Milano che da Firenze, ma i sostenitori nerazzurri hanno proclamato lo “sciopero del tifo” per tutto il primo tempo della partita in seguito ai dissidi con la società per la vendita dei biglietti della finale di Champions League del prossimo 10 giugno. Tredici i precedenti in Coppa Italia tra Fiorentina e Inter, bilancio in parità per ora: cinque successi a testa e tre pareggi, ma le ultime quattro sfide le hanno vinte tutte i nerazzurri.

Luca Missori

(Fonte immagine: Fantacalcio.it)