Fiorentina: contro il Cagliari non c’è Kean e de Gea è in dubbio

Tempo di lettura meno di un minuto

Il centravanti della Viola non prenderà parte al match contro i sardi per motivi familiari, mentre il portiere spagnolo è alle prese con un fastidio muscolare

In vista dell’importante sfida di Cagliari, posticipata ad oggi pomeriggio in seguito alla morte di Papa Francesco, la Fiorentina dovrà fare a meno di uno o forse due elementi. In porta infatti è in dubbio de Gea per un problema muscolare che si trascina da giorni. Pronto Terracciano al suo posto. In attacco invece mancherà Moise Kean, che non ha rimediato alcun infortunio, ma che in giornata è volato a Parigi per motivi familiari non meglio precisati. Per rimpiazzarlo pronto Beltran dal primo minuto insieme a Gudmundsson.

Luca Missori

(Fonte immagine: LabaroViola.com)