Andata finale playoff Serie B: Cremonese-Spezia 0-0

E’ terminato a reti inviolate il primo atto della sfida che decreterà la promozione della terza formazione nella massima serie, rimandando il verdetto alla gara di ritorno. Giornata importante per la serie cadetta con la conferma della penalizzazione del Brescia che quindi retrocede in serie C con la conseguente permanenza del Frosinone e lo spareggio salvezza tra Salernitana e Sampdoria

La gara, disputata allo stadio Giovanni Zini di Cremona, ha visto due compagini che, seppur in tensione per l’importanza della gara, si sono affrontate a viso aperto alla ricerca della vittoria. Protagonista anche il VAR con l’annullamento di una rete degli ospiti, poco dopo il quarto d’ora iniziale, per un fallo di mano del realizzatore Giuseppe Aurelio e per la revisione dell’espulsione decretata dall’arbitro Pairetto, ad inizio secondo tempo, a Filippo Bandinelli (Spezia) per una sbracciata al volto di Michele Collocolo, tramutata poi in un cartellino giallo. Il risultato di parità giova in particolare allo Spezia che adesso avrà a disposizione due risultati su tre per centrare la promozione, grazie al miglior piazzamento raggiunto nella regular season. La gara di ritorno, allo stadio “Alberto Picco” di La Spezia domenica 1 giugno alle ore 20:30. Il Tribunale Nazionale Federale ha intanto emesso la sentenza di primo grado ai danni del Brescia, per il processo sportivo in seguito al deferimento delle Rondinelle per il mancato pagamento delle imposte Irpef ed Inps. Decretati 8 punti di penalizzazione per i bresciani suddivisi in 4 per la stagione appena conclusa e 4 per la prossima, con la conseguente retrocessione in Serie C. La sentenza stravolge quindi la classifica di Serie B, decretando la salvezza del Frosinone e lo spareggio tra Salernitana e Sampdoria con date fissate il 15 ed il 20 giugno.

Fonte foto: tuttocampo.it

Luigi A. Cerbara