Fake news!

Tempo di lettura 1 minuto

‘ Mourinho è atterrato a Fiumicino, si ipotizza un ritorno!’. La corsa allo “scoop” delle ultime di mercato è diventata una gara senza freni tra testate e giornalisti sportivi ed anche i bookmakers ci cascano

Mina cantava “‘Parole, parole, parole..’, mai come in queste settimane le chiacchiere sul calciomercato hanno invaso i media. Le bufale sono talmente tante che ormai non ci crede più nessuno. In pochi giorni ad esempio, la Roma avrebbe avuto un calciomercato stratosferico, passando da Gasperini a Fabregas, da Klopp a Espirito Santo passando per Farioli perfino l’ipotetico ritorno di Mourinho, avvistato secondo alcuni a Fiumicino.

Ma quanto è giusto che le testate si spingano così oltre, pubblicando notizie totalmente prive di fondamento?

Queste news non fanno bene a nessuno, non fanno altro che alimentare rumors e confusione in tutti gli ambienti. Se pensiamo che perfino i bookmakers inglesi hanno creduto alle indiscrezioni su Kloop a Roma, di fatti le quotazioni riportate su Agipronews in quel frangente hanno subito delle variazioni. Serve maggiore responsabilità nel raccontare il mercato: l’informazione sportiva dovrebbe alimentare sogni, sì, ma senza rinunciare alla credibilità!

Alla fine… chi sarà il nuovo allenatore della Roma? Il nome è già in circolazione o sarà un vero e proprio scoop? Staremo a vedere!

Fonti foto:odg.it

Silvana Perrini