Europa League, il derby italiano si sposta a Roma

Tempo di lettura 1 minuto

Secondo e ultimo atto della sfida tra Roma e Milan, giallorossi leggermente favoriti dalla vittoria in trasferta

Roma e Milan tornano in Europa League dopo il primo confronto di una settimana fa, che ha visto prevalere i giallorossi di misura a San Siro. Le due compagini si giocano molto in questo match dato che è l’ultima strada per portare un trofeo in questa stagione e darebbe l’accesso alla prossima edizione della Champions League. La Roma potrà contare su due risultati su tre, mentre il Milan dovrà essere più incisivo dell’andata se vorrà ribaltare il risultato. I due allenatori si affideranno ai proprio uomini migliori; De Rossi deve rinunciare a Cristante squalificato con Bove pronto a sostituirlo e si affiderà ancora a Dybala e Lukaku nel tridente con El Shaarawy. Pioli invece ritrova Tomori in difesa e conferma il tridente con Leao, Pulisic e Loftus-Cheek alle spalle di Giroud.

Fonte foto: zazoom.it

Alessandro Fornetti