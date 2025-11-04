Esonerato Pioli, si cerca il successore, lesione per Dybala out almeno per tre settimane, stop lungo per Freuler

Tempo di lettura 2 minuti

La Viola ha deciso di sollevare dall’incarico l’ex tecnico del Milan, per il trequartista giallorosso ennesimo infortunio muscolare, i felsinei perdono il loro riferimento a centrocampo

È stato un inizio di campionato drammatico per la Fiorentina, con la Viola che dopo dieci giornate non ha ancora vinto una partita e si trova addirittura all’ultimo posto in classifica. Dopo le dimissioni di Pradé e le forti contestazioni dei tifosi, in giornata è arrivata anche l’ufficialità dell’esonero di Stefano Pioli. Al suo posto, per il momento, è stato scelto Daniele Galloppa, tecnico della Fiorentina Primavera ed ora ad interim anche della prima squadra. Per conoscere il vero sostituto di Pioli bisognerà attendere ancora qualche giorno, anche perché il club toscano è tuttora senza DS. La situazione a Firenze resta molto delicata.

Dopo il danno anche la beffa. La sconfitta amara contro il Milan di domenica continua a produrre strascichi in casa Roma a causa dell’infortunio di Paulo Dybala. Il trequartista argentino si è fatto male proprio al momento di calciare il rigore poi parato da Maignan ed ha rimediato una lesione di medio grado al bicipite femorale sinistro. I tempi di recupero vanno dalle tre alle quattro settimane, con l’ex fantasista della Juventus che salterà diverse gare e punta a rientrare tra un mese contro il Cagliari. Nel frattempo, dopo quest’ennesimo infortunio (il 20 esimo da quando Dybala è alla Roma), rimane in stallo anche la questione del rinnovo del contratto.

Tegola ancora più pesante invece per il Bologna, che perde per almeno due mesi uno degli elementi cardine del suo centrocampo: Remo Freuler. Il mediano svizzero, nel corso dell’ultimo match di campionato contro il Parma, è caduto male in seguito ad uno scontro di gioco fortuito rimediando una frattura scomposta della clavicola destra. Il club rossoblù ha fatto sapere che il giocatore verrà sottoposto ad un intervento di stabilizzazione nei prossimi giorni e poi inizierà l’iter di recupero. Difficile però rivederlo in campo prima del 2026.

Luca Missori

