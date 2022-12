Diario Qatar 2022 – Il terzo posto è della Croazia

I croati vincono la “finalina” grazie alle reti di Gvardiol e Orsic. Al Marocco non basta il goal di Dari e le tante occasioni create

Finale 3-4 posto tra le due forze del gruppo F: Croazia e Marocco. Finì 0-0 nell’esordio Mondiale delle due squadre, dando inizio ad una striscia di imbattibilità durata fino alle semifinali.

La Croazia inizia subito forte la partita trovando il gol al 7′ minuto di gioco da calcio di punizione. Cross per Perisic, il quale fa la sponda per Gvardiol che di testa insacca alle spalle di Bounou. Il Marocco non demorde e pareggia subito i conti, anche loro da punizione. Cross di Ziyech, Perisic e Livakovic non si capiscono e lasciano solissimo Dari che segna da pochi passi. Dopo questo inizio di fuoco, bisogna attendere l’ultimo terzo di tempo per ritrovare occasioni da goal. Il Marocco alza i giri e cerca, con diverse azioni pericolose, il vantaggio ma è la Croazia a segnare al 42′ con un bellissimo destro a giro di Orsic, che si va ad infilare nell’incrocio dei pali.

Nel secondo tempo i ritmi si abbassano, con il Marocco che perde altri due centrali difensivi per infortunio, dopo gli stop dei titolari contro la Francia. Al 75′ En-Nesyri ha la chance di pareggiarla ma si fa ipnotizzare dal portiere croato, dopo uno svarione difensivo di Gvardiol. Nel finale i ragazzi di Regragui continuano a provarci ma non riescono a trovare il guizzo giusto.

La Croazia sale sul podio ai mondiali per la terza volta nella sua storia, dopo il terzo posto del ’98 e il secondo del 2018.

Croazia-Marocco 2-1

Nella giornata di oggi la partita che tutti aspettano, la finale del Mondiale. Ad affrontarsi ci saranno Argentina e Francia, con la sfida interna tra Messi e Mbappè anche per il titolo di capocannoniere del torneo.

Fonti foto: Getty Images

Davide Farina