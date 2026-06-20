Diario Mondiale 2026: Usa ai sedicesimi, Turchia va a casa. Bene Brasile e Marocco

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Gli Stati Uniti ottengono un altro successo, delusione per la Nazionale allenata da Montella. Sorride Ancelotti e Saibari va nuovamente in rete

A Seattle gli Usa liquidano l’Australia già nel primo tempo e si qualificano per i sedicesimi di finale. All’undicesimo folata sulla sinistra da parte di Balogun il quale indirizza il pallone al centro dell’area dove Burgess in maniera goffa è protagonista in negativo ed è autogol. Il raddoppio per i padroni di casa giunge al 43′ con Freeman di testa, gol prima annullato e poi convalidato grazie al VAR. Nella seconda frazione entrambe le squadre si sono rese pericolose ma il punteggio non è variato. 2-0 il finale. La Nazionale a Stelle e Strisce, oltre ad andare in gol, ha difeso in maniera efficace non subendo reti in questo incontro, i Socceroos dal canto loro hanno provato fino all’ultimo a segnare.

In California a Santa Clara Turchia-Paraguay termina 0-1. Il gol partita è messo a segno da Galarza, nei primi scampoli di gioco, al 2′, con un tiro da lontano ben indirizzato alla sinistra del portiere. Da sottolineare la prima espulsione nella storia per una mano davanti alla bocca mentre si parla, espulso il paraguaiano Almiron, episodio avvenuto nei minuti di recupero del primo tempo. Pertanto la Turchia del ct Vincenzo Montella va a casa, eliminata già alla seconda giornata nonostante una gagliarda prestazione, diverse infatti sono state le azioni che hanno imbastito gli Ottomani nel tentativo di pareggiare i conti, su tutte l’incornata di Muldur con la palla che ha colpito prima la traversa e poi il palo, 34′. La Albirroja però oltre a difendersi ha sfiorato il raddoppio.

La Turchia del ct Montella eliminata

Tutto ‘facile’ per il Brasile del ct Carletto Ancelotti a Philadelphia contro Haiti, 3-0. Le reti tutte nel primo tempo e portano le firme di Cunha, doppietta, 23′ e 36′, e di Vinicius, 45’+3. Troppo il divario in campo tra la Seleçao e i Granatieri.

Cunha autore della doppietta

Infine il Marocco si impone per una rete a zero nei confronti della Scozia a Foxborough. Al minuto 2 si inserisce nuovamente nel tabellino dei marcatori Saibari dopo il gol al Brasile. Un siluro il suo che si incastra dentro la rete. L’attaccante marocchino nel secondo tempo, al 51esimo, colpisce a botta sicura ma il suo tiro viene strozzato dal difensore scozzese Hendry e schizza sulla traversa. Gara frizzante e divertente con capovolgimenti di fronte, i Leoni dell’Atlante però hanno avuto più azioni per gonfiare la rete rispetto all’Armata dei Tartan.

Saibiri

Menù del giorno: ore 19 Paesi Bassi-Svezia; ore 22 Germania-Costa d’Avorio; ore 2 Ecuador-Curaçao; ore 6 Tunisia-Giappone.

Fonti foto: SportMediaset.Mediaset.it; Quotidiano.net; EuroSport.it; Diretta.it

Stefano Rizzo