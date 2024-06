Diario Euro 2024: vince la Francia, ko Belgio e Ucraina

Tempo di lettura 3 minuti

Prosegue la kermesse con due grandi sorprese, oggi in campo l’ultimo gruppo

L’Europeo entra nel vivo con la prima giornata che si sta per completare. Ieri è stato il turno del Gruppo E comprendente Belgio, Ucraina, Slovacchia e Romania, e del match che mancava nel Gruppo D, quello della Francia contro l’Austria.

In ordine cronologico, alle 15 sono scese in campo Romania e Ucraina ed il risultato è stato un netto 3-0 per i romeni, capaci di concretizzare la prima vera sorpresa di questa edizione. All’Allianz Arena di Monaco i ragazzi del ct Iordanescu hanno stupito tutti con una prestazione convincente di fronte ad avversari tosti e temibili come gli ucraini allenati da Rebrov. Le tre reti siglate da Stanciu, Razvan Marin e Dragus issano la Romania al primo posto del Gruppo E con tre punti in compagnia dell’altra grande sorpresa di giornata, la Slovacchia. Per l’Ucraina brutta prestazione che complica da subito il cammino, con la Slovacchia si attende una reazione.



Alle 18 al Deutsche Bank Park di Francoforte è stato il turno del Belgio di Tedesco contro la Slovacchia di Calzona, anche qui il risultato è sorprendente e ribalta tutti i pronostici iniziali del raggruppamento; la Slovacchia vince di misura con il gol di Schranz al settimo minuto e resiste con un po’ di fortuna fino alla fine. Il Belgio si vede annullare due reti di Lukaku, che diventa il primo calciatore all’Europeo a cui vengono cancellati due gol dal Var; tante occasioni per i diavoli rossi che però non sfondano il muro slovacco sempre solido e ordinato. Grande impresa per gli uomini di Calzona che balzano a tre punti e si mettono in ottime condizioni per passare il turno. Girone dunque completamente ribaltato, ora Belgio e Ucraina sono già spalle al muro e non possono più sbagliare, mentre Romania e Slovacchia comandano il gruppo e sognano gli ottavi di finale.



Nell’ultimo match in programma ieri alle 21, si è chiuso anche il Gruppo D, con la Francia di Deschamps che ha avuto la meglio sull’Austria di Rangnick nonostante un match più complicato del previsto. Alla Merkur Spiel Arena di Dusseldorf, i transalpini hanno trionfato di misura grazie all’autogol di Wober, mostrando una prestazione nel complesso buona ma serve migliorare in vista dei prossimi impegni. Una discreta Austria è stata in partita fino all’ultimo. Da segnalare nel finale l’infortunio di Mbappe che si è procurato la frattura del setto nasale e tornerà in campo con una mascherina protettiva senza operarsi. Con questo successo la Francia raggiunge l’Olanda in cima al gruppo D con tre punti, lasciando Austria e Polonia a zero; lo scontro diretto in programma venerdì sarà fondamentale per decretare il posizionamento delle due nazionali.ì

Oggi per chiudere il programma della prima giornata sono previste due partite; alle 18 Turchia-Georgia e alle 21 Portogallo-Repubblica Ceca. Portoghesi sulla carta favoriti in questo raggruppamento con turchi e cechi che verosimilmente si contenderanno la seconda piazza.

Fonte foto: Persemprenews.it; footballnews24.com; world-today-news.it;

Alessandro Fornetti