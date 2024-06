Diario Euro 2024 : Arda Guler illumina la Turchia, Portogallo tre punti all’ultimo respiro

Tempo di lettura 5 minuti

Con il girone F si conclude il primo turno per tutti i raggruppamenti, bella figura delle Georgia, CR7 da record ma stecca la prima

Ieri con le sfide Turchia-Georgia e Portogallo-Repubblica Ceca si è chiusa la prima giornata per tutte le squadre impegnate a Euro 2024.

Bella partita quella delle 18 a Dortmund. La Georgia all’esordio in un europeo non si intimidisce di fronte alla talentuosa Turchia di Vincenzo Montella che nella giornata di ieri ha spento 50 candeline. Buon inizio dei turchi che passano al minuto 25. Una palla respinta dalla difesa georgiana arriva sui piedi di una vecchia conoscenza del calcio italiano, Muldur ex Sassuolo. L’esterno colpisce al volo dal limite dell’area senza lasciare scampo a Mamardashvili. La Georgia prova a reagire con qualche azione interessante. La Turchia, però, insacca il 2-0 con Kenan Yildiz, bravo a deviare in rete una palla vagante in mezzo all’area. Il Var, però, non è d’accordo. Il fuorigioco semiautomatico evidenzia l’offside dell’attaccante della Juventus che ha il piede oltre la linea. Lo spavento rinvigorisce Kvaratskhelia e compagni che trovano il pari poco dopo. Mikautadze gira in rete a centro area una palla servitagli dalla destra. Non impeccabile l’estremo turco Gunok. Grandi feste per tutto il popolo georgiano. Nella ripresa sale in cattedra Arda Guler. Il talento del Real Madrid continua con il suo score, appena tira in porta segna. E’ così anche in Germania. Al 65′ prende palla sulla trequarti e scarica un sinistro a giro sotto l’incrocio avversario. Apoteosi turca, 2-1. La Georgia invece di crollare attacca e va vicina al pareggio in più di un’occasione cogliendo anche due legni. Al 97′ con la squadra tutta in avanti, portiere compreso, arriva il punto del 3-1. Akturkoglu deve solo appoggiare in rete dopo aver percorso il campo in solitaria. Tre punti per la Turchia ma la Georgia non ha affatto sfigurato alla sua prima gara in un europeo.

Nel match serale alla Red Bull Arena di Lipsia grande attesa per il Portogallo. Nella sfida con la Repubblica Ceca da segnalare due record lusitani: Cristiano Ronaldo scende in campo nel suo sesto europeo, nessuno come lui; in difesa ecco Pepe che diventa il giocatore più anziano nella storia degli europei, 41 anni e 113 giorni. La partita vede ovviamente i portoghesi padroni del gioco anche se la fase offensiva risulta un po’ confusionaria. Tra i più pericolosi proprio CR7 che va alla conclusione un paio di volte. Si vede anche Rafa Leao come al solito tra alti e bassi. Per lui anche un’ammonizione per simulazione. Nella ripresa il gol che non ti aspetti. Alla giornata delle conclusioni da lontano si iscrive anche Provod che con un fendente non lascia scampo a Diogo Costa. Siamo al 62′ e il Portogallo trema. Passano però 7 minuti e Nuno Mendes con una deviazione aerea mette in difficolta Stanek che respinge addosso al compagno Hranac con la palla che termina in rete, 1-1. Il canovaccio non cambia, Portogallo che manovra senza scalfire la difesa ceca. Gli ultimi minuti, però, riservano emozioni. All’87’ gol annullato a Diogo Jota che ribadisce in rete un palo di Ronaldo. Al 95′ ancora Hranac protagonista in negativo. Il difensore intercetta la palla di Pedro Neto ma di fatto la accomoda per Francisco Conceiçao, figlio di Sergio, che da due passi mette in rete. Esplosione di gioia per il ragazzo entrato da un minuto che regala tre punti ormai insperati al Portogallo. Delusione cocente per la Repubblica Ceca che aveva accarezzato il pensiero di fare almeno un punto.

Francisco Conceiçao esulta dopo il gol decisivo – Fonte calciomercato.com

Oggi scatta la seconda giornata. Alle ore 15 delicatissima sfida tra Croazia e Albania per il girone B, quello dell’Italia. Entrambe le compagini hanno perso all’esordio e quindi sono chiamate a una reazione se non vogliono lasciare anzitempo la competizione. Soprattutto per i croati la pressione è altissima. Gruppo A nelle gare delle 18 e delle 21. Si inizia con il secondo match per i padroni di casa della Germania che se la vedranno con l’Ungheria. Possibilità di chiudere i giochi qualificazione per i tedeschi. I magiari di Marco Rossi, però, non possono permettersi altri passi falsi dopo quello con la Svizzera. Elvetici che scenderanno in campo la sera contro la Scozia per provare a strappare il pass verso gli ottavi di finale. Gli scozzesi dovranno per forza cambiare registro dopo l’esordio con la Germania.

Glauco Dusso