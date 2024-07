Diario Euro 2024: venerdì di fuoco con Spagna-Germania e Portogallo-Francia

Tempo di lettura 3 minuti

Iniziano oggi i quarti di finale della kermesse in Germania con due sfide che si preannunciano molto spettacolari

L’Europeo entra sempre più nel vivo e dopo due giorni di pausa oggi cominciano i quarti di finale. In programma le due sfide sicuramente più attese, quelle che sarebbero potute arrivare più in là di un semplice quarto di finale, ma che siamo pronti a goderci anche da tifosi neutrali. Alle 18 alla MHPArena di Stoccarda si sfidano i padroni di casa della Germania contro la Spagna, l’unica nazionale sempre vittoriosa in questo Europeo. Gli spagnoli hanno sconfitto nettamente la Georgia agli ottavi, mentre i tedeschi hanno battuto con due reti la Danimarca. Le due nazionali tornano a incontrarsi in una partita ad eliminazione diretta di un torneo importante per la prima volta dalla semifinale del Mondiale 2010, quando gli spagnoli superarono i tedeschi e vinsero poi la rassegna iridata in Sudafrica. Quest’oggi si affrontano le due squadre che più hanno convinto finora, entrambe hanno giocato bene e segnato tanto, ed entrambe hanno messo in mostra i loro pezzi pregiati: Wirtz e Musiala contro Yamal e Nico Williams è una sfida nella sfida che deciderà moltissimo di questo incontro. Davvero impossibile fare un pronostico, ci si aspetta una gara divertente con entrambe che faranno di tutto per raggiungere la semifinale.



Alle 21 invece è il turno di Portogallo e Francia che si affronteranno al Volksparkstadion di Amburgo. I portoghesi hanno sconfitto la Slovenia ai rigori nel turno precedente mentre i francesi hanno battuto il Belgio nel finale con un autogol. Le due nazionali si ritrovano dopo il precedente ai gironi dello scorso europeo e soprattutto dopo la finale dell’Europeo del 2016, quando il Portogallo trionfò ai supplementari proprio contro la Francia. A dispetto delle tantissime stelle a disposizione, entrambe le squadre hanno convinto poco, passando il turno con il brivido e giocando piuttosto male. Andando sempre più avanti nella competizione però ci si aspetta che i campioni facciano la differenza e allora questa potrebbe essere la partita di Mbappè da una parte e di Ronaldo dall’altra; i due, passato e futuro del Real Madrid, si stimano tanto e sono pronti a darsi battaglia in un match che si preannuncia molto equilibrato. La Francia è molto solida in ogni reparto e parte leggermente avanti nei pronostici, ma il Portogallo ha tanti calciatori di qualità ed il giusto mix tra gioventù ed esperienza per poter sognare di proseguire il cammino.

Parola al campo dunque per due sfide dall’alto tasso tecnico ed emotivo, entrambe attesissime e che decideranno la prima semifinale di Euro 2024.

Fonte foto: fussball.news; sportingnews.com

Alessandro Fornetti