De Siervo risponde a Rabiot su Milan-Como in Australia, Cristiano Ronaldo primo calciatore miliardario di sempre, Jordi Alba si ritira

L’amministratore delegato della Serie A ha criticato duramente il centrocampista francese che si era lamentato della decisione di giocare la gara all’estero, nuovo primato per CR7, il terzino spagnolo dice addio al calcio giocato

La decisione di far giocare Milan-Como del prossimo febbraio in Australia era destinata a generare polemiche e così è stato. Non si è nascosto, tra gli altri, Adrien Rabiot, che ha definito folle il voler far disputare una partita di Serie A in un altro continente. Non si è fatta attendere la replica di Luigi De Siervo, amministratore delegato della Serie A, che ha ammonito il centrocampista francese e gli altri giocatori contrari ricordandogli che sono lautamente pagati anche per disputare match che comportano lunghe trasferte. De Siervo ha inoltre aggiunto che proprio il club per cui milita Rabiot ha accettato e spinto per giocare contro il Como all’estero.

Continua a collezionare record Cristiano Ronaldo, nonostante i 40 anni compiuti a febbraio. Il fuoriclasse portoghese, stando a quanto riporta Bloomberg, sarebbe diventato il primo calciatore miliardario della storia, essendo detentore attualmente di un patrimonio di circa 1,2 miliardi di euro. A spingere così in alto le entrate di CR7, oltre alle varie sponsorizzazioni, ci ha pensato sicuramente il rinnovo faraonico del contratto stipulato con l’Al Nassr lo scorso giugno, del valore di 400 milioni di euro.

Chi invece a differenza di Ronaldo ha annunciato il ritiro è Jordi Alba. Il terzino spagnolo ha infatti comunicato ufficialmente che a fine stagione, a 36 anni, lascerà il calcio giocato. Attualmente in forza all’Inter Miami, Jordi Alba è stato grande protagonista sia con la maglia del Barcellona che con quella della nazionale iberica. Con i catalani ha militato per undici stagioni conquistando, tra le altre, sei Liga ed una Champions League. Con le Furie Rosse invece ha collezionato 93 presenze vincendo la Nations League nel 2023 e l’Europeo nel 2012 (in quell’occasione si tolse anche lo sfizio di segnare in finale contro l’Italia).

Luca Missori

