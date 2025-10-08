Caso plusvalenze Napoli, pubblicate le intercettazioni. Paz e il piano del Real Madrid, Ottolini verso la Juventus

Tempo di lettura 2 minuti

La Figc ha archiviato il caso, ma lo scoop di Repubblica inguaia De Laurentiis. Intanto, in Spagna riflettono sul futuro del 10 del Como e la Vecchia Signora va a caccia del DS

Il caso plusvalenze Napoli rimane una questione aperta e intricata. La Figc ha archiviato il caso, mentre la Procura di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di Aurelio De Laurentiis, accusato di falso in bilancio. Ad inguaiare la posizione del patron del Napoli ci ha pensato però Repubblica, che ha pubblicato le intercettazioni legate al trasferimento di Victor Osimhen nell’estate del 2020 dal Lille, che ha coinvolto nell’affare il portiere Karnezis e tre giovani, Palmieri, Manzi e Liguori. In un’intercettazione, l’allora vice direttore sportivo del Napoli, Giuseppe Pompilio, si rivolge così al ds dell’epoca Cristiano Giuntoli: “Non devi scrivere nulla. Tracce nella mail non se ne lasciano. A voce quello che ti pare“.

Il Real Madrid ha tutta l’intenzione di riportare a casa Nico Paz. Per il talento, oggi in forza al Como, le Merengues potrebbero sborsare 9 milioni di euro la prossima estate, oppure 10 nel 2027, ma tutto fa pensare che questo sia l’ultimo anno di Paz a Como, perché il Real Madrid vuole ovviare alla partenza di Dani Ceballos. Avvio di stagione super per l’argentino Paz con 3 gol e 3 assist nelle prime sei giornate di campionato.

La Juventus è alla ricerca di una nuova figura da inserire nel proprio organigramma, ossia quella del Direttore Sportivo. Dopo l’addio di Cristiano Giuntoli, infatti, la società bianconera non ha ancora un nuovo DS. In pole c’è l’attuale dirigente del Genoa, Marco Ottolini. Un profilo gradito dalla dirigenza bianconera, oggi composta da Damien Comolli, Giorgio Chiellini e François Modesto. Nella short list, Ottolini sembra essere il nome più caldo. Da capire poi le tempistiche di un eventuale arrivo in bianconero.

