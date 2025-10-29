De Bruyne operato in Belgio, Thuram out contro l’Udinese per un fastidio muscolare, ipotesi Var anche per il doppio giallo

Tempo di lettura 2 minuti

Il centrocampista belga rimarrà ad Anversa per la prima fase del suo percorso di recupero, il giocatore juventino salterà la sfida di stasera, mentre l’Ifab studia anche nuove regole per contrastare le perdite di tempo

È stato un duro colpo per il Napoli l’infortunio occorso a Kevin De Bruyne nella sfida di sabato scorso contro l’Inter. L’ex centrocampista del Manchester City ha rimediato una lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia destra che lo terrà fermo per almeno 3 mesi. Un grave stop, con De Bruyne costretto addirittura ad operarsi in Belgio. L’operazione, fa sapere il Napoli, è perfettamente riuscita ed il giocatore belga già da ora inizierà il suo lungo percorso di recupero per provare a tornare a disposizione di Antonio Conte già dal prossimo febbraio.

Altri guai, anche se meno gravi, hanno colpito Khephren Thuram. Il centrocampista francese durante la rifinitura di questa mattina ha accusato un fastidio al polpaccio sinistro ed ha terminato anzitempo l’allenamento. Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen e della prima squadra (ad interim) ha così deciso di escluderlo dalla lista dei convocati per la sfida di campionato di questa sera contro l’Udinese. Una scelta precauzionale, dato che si tratta di un infortunio lieve, ma meglio non rischiare di peggiorare la situazione visti i prossimi impegni della Juventus sia in campionato che in Champions League.

Infine, non mancano le novità in ambito regolamentare. L’International Football Association Board infatti, dopo il successo della regola degli otto secondi per il rinvio del portiere, starebbe vagliando informalmente altre disposizioni simili per limitare le perdite di tempo in caso di rimessa laterale e di rinvio dal fondo, oltre che nei casi di sostituzione. Inoltre, per il prossimo anno, è allo studio anche la possibilità di estendere l’utilizzo del Var anche nei casi di secondo giallo comminato per errore. La prossima riunione dell’Ifab è prevista per gennaio 2026.

