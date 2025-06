Cristiano Ronaldo infinito: rinnova con l’Al Nassr per altri due anni

Tempo di lettura meno di un minuto

Il portoghese ha firmato il contratto e rimarrà in Arabia fino al 2027

Cristiano Ronaldo non si ferma e anzi rilancia le proprie ambizioni; dopo le voci che lo volevano in MLS ha invece firmato il rinnovo del contratto con l’Al Nassr per altri due anni. Il fenomeno portoghese proseguirà con ancora più ambizione verso l’obiettivo dei mille gol in carriera, che sarebbe davvero un traguardo clamoroso che solo uno con la sua costanza potrebbe raggiungere. Nonostante l’età Ronaldo ha dimostrato di stare ancora benissimo fisicamente anche in nazionale contro avversari forti, dunque in Arabia potrà competere per i traguardi più importanti; ha già vinto la Champions League asiatica, ora punterà al campionato saudita per aggiungere un altro trofeo alla sua infinita bacheca.

Alessandro Fornetti