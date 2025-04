Finisce la storia d’amore tra Vardy e il Leicester

Tempo di lettura 3 minuti

L’attaccante inglese ha deciso di lasciare le Foxes dopo 13 stagioni e 198 reti segnate

Oggi termina una delle storie d’amore più belle degli ultimi anni, dopo 13 stagioni Jamie Vardy ha annunciato che alla fine del campionato lascerà il Leicester. In questo articolo ripercorreremo l’avventura dell’attaccante inglese alle Foxes.

Jamie Vardy arriva al Leicester nel 2012 dal Fletwood per un milione di sterline e, dopo una prima stagione complicata, porta le Foxes in Premier League segnando 16 gol in Championship. All’esordio nella massima serie inglese riesce a salvarsi per poi, nella magica stagione 2015-16, siglare 24 reti portando il Leicester alla clamorosa vittoria della Premier League da assoluto protagonista. Quel titolo ha scolpito il nome di Vardy, di Ranieri e di tutta la squadra nella storia del campionato inglese e nulla potrà mai cancellarlo. Nelle stagioni post titolo il Leicester non riesce ovviamente a mantenere quegli standard ma dal 2020-21, anche grazie ai gol di Jamie, gioca due stagioni in Europa di fila raggiungendo anche una semifinale di Conference League nel 2022. In questo periodo le Foxes vincono un FA Cup (2020-21) e un Community Shield (2021) prima di retrocedere clamorosamente nel 2023. A 37 anni nella Serie B inglese Jamie Vardy continua a segnare (18 gol in 35 gare) e riesce a riportare il Leicester in Premier League. In questa travagliata stagione, conclusa con la retrocessione matematica con 5 giornate di anticipo, l’attaccante ha comunque contribuito con 7 gol che, a 38 anni, sono tutt’altro che scontati.

Oggi lo stesso Vardy ha condiviso un toccante video sui social dove annuncia l’addio al Leicester, dopo 13 anni e 198 gol in 496 presenze (terzo all time nella storia delle Foxes sia per gol che per partite giocate). L’inglese, che può vantare anche 26 presenze e 7 reti con la nazionale, resterà nella storia della Premier League e nel cuore di tutti gli appassionati che hanno avuto la fortuna di vederlo giocare. Vardy, vista la sua storia con l’alcol e il fatto di essere arrivato tra i professionisti tardi, ci ha ricordati che non è mai troppo tardi per farcela e che, nonostante un passato difficile, il futuro può essere roseo.

Noi di Passione del Calcio non possiamo che augurare al miglior giocatore della storia del Leicester buona fortuna per la sua prossima avventura dato che, come ha chiarito lo stesso attaccante, non ha nessuna intenzione di ritirarsi visto che “il piede è sempre caldo”.

Fonte foto: Leicester City

Davide Farina