Coppa Italia: tornano le semifinali, il Como cerca la rivincita con l’Inter, Atalanta e Lazio puntano l’Europa League

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Tra domani e mercoledì si conosceranno i nomi delle due squadre che il prossimo 13 maggio si sfideranno allo Stadio Olimpico per la finale della coppa nazionale

La seconda metà di aprile è ormai da diverse stagioni anche il periodo in cui si delinea l’epilogo della Coppa Italia. Tra i turni preliminari di agosto ed il 13 maggio, data della finale, mancano ormai solo due partite, le semifinali di ritorno. Le gare d’andata, tra Como e Inter e tra Lazio e Atalanta, si sono concluse entrambe con un pareggio, rispettivamente 0-0 e 2-2. Quindi ai fini del passaggio del turno è come se non contassero più, dato che anche nella nostra coppa nazionale è stata abolita la regola dei gol in trasferta. Analizziamo dunque lo stato di forma delle quattro semifinaliste e le loro possibilità di passare il turno.

Iniziamo, in ordine cronologico, da Inter-Como. I nerazzurri stanno attraversando un gran momento di forma, hanno il vento in poppa e marciano verso uno Scudetto che ormai con 12 punti di vantaggio a 5 giornate dalla fine è praticamente certo. Inoltre hanno battuto due volte su due il Como in campionato, l’ultima non più di otto giorni fa in trasferta (per 3-4). La qualità dei nerazzurri è sicuramente superiore e finora la squadra di Chivu si è dimostrata la più in grado, anche per caratteristiche, di disinnescare il gioco della formazione di Fabregas. Se a ciò si aggiunge il fattore San Siro e il fatto che i lariani stanno accusando un momento di flessione (un punto nelle ultime tre gare di Serie A) allora i pronostici sono senza dubbio a favore dell’Inter. Occhio però alla qualità e all’imprevedibilità dei comaschi, che nella gara secca possono battere chiunque. Probabilità di passaggio del turno: Inter 70%, Como 30%.

Più equilibrato si preannuncia, almeno sulla carta, il match tra Atalanta e Lazio. I biancocelesti già sanno di non poter raggiungere il sesto posto tramite il campionato ed anche la Dea rischia di non riuscire a rimontare Como e Roma dopo il punto in due partite rimediato contro Juventus e giallorossi. Per entrambe, dunque, la Coppa Italia vale doppio, come trofeo e come viatico per qualificarsi in Europa League. La gara d’andata è stata molto combattuta ed anche quella di dopodomani si preannuncia tale. I bergamaschi hanno il fattore campo dalla loro ed una maggiore qualità complessiva. I biancocelesti però sono una mina vagante, nonostante la stagione negativa hanno già collezionato scalpi illustri e nella sfida secca se la possono giocare con tutti. Probabilità di passaggio del turno: Atalanta 55%, Lazio 45%.

A prescindere da quale combinazione di risultati uscirà fuori da questa due giorni di semifinali, il prossimo 13 maggio allo Stadio Olimpico avremo una finale di Coppa Italia ricca di significato: l’Inter per un double che sarebbe una rivincita non da poco dopo il finale choc della scorsa stagione; il Como per una storica prima volta che certificherebbe ancor di più la bontà del lavoro di Fabregas e del club lariano; l’Atalanta per riscattare la delusione di due anni fa e per festeggiare finalmente la conquista del trofeo (la Dea lo vinse già nel 1963 ma non poté celebrarlo perché il giorno dopo morì Papa Giovanni XXIII, originario di un comune della provincia di Bergamo); infine la Lazio, per concludere dolcemente una stagione molto travagliata, regalando ai suoi tifosi un titolo ed il ritorno in Europa League.

Luca Missori

(Fonte immagine: Rai.it)