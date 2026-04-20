Bayern Monaco cannibale, ancora campione di Germania! La Real Sociedad alza la Coppa del Re, psicodramma Arsenal, perso lo scontro diretto col City

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In Bundesliga ennesimo trionfo dei bavaresi, i baschi superano l’Atletico Madrid ai rigori mentre i gunners, ancora capolisti, tremano visto che i ragazzi di Guardiola si portano a -3 con una partita in meno

Scrivi Bundesliga, leggi Bayern Monaco. La squadra di Kompany con la vittoria sullo Stoccarda (4-2) chiude aritmeticamente il campionato diventando per la 35ma volta campione di Germania. E’ il secondo successo consecutivo per l’allenatore belga e per i bavaresi visto che la striscia da record di 11 trionfi consecutivi era stata interrotta da Xabi Alonso e il suo Bayer Leverkusen. Bayern che si è dimostrato il solito schiacciasassi arrivato a 109 gol segnati in 30 match con altri 4 a disposizione per migliorare lo score. Capocannoniere del torneo manco a dirlo Harry Kane a quota 32. Ora i ragazzi di Kompany potranno concentrarsi sulla Champions League e la semifinale contro il PSG.

In Spagna assegnata la Copa del Rey all’Estadio de la Cartuja di Siviglia. Alla fine ha la meglio la Real Sociedad ai calci di rigore sull’Atletico Madrid, dopo che i 120 minuti si erano conclusi sul 2-2. Proprio i baschi si erano portati due volte in vantaggio con Barrenetxea e Oyarzabal su rigore. In entrambe le occasioni raggiunti dai colchoneros prima da Lookman e poi da Julian Alvarez. Ai rigori fatali gli errori di Sorloth e dello stesso Alvarez per la squadra di Simeone. Si tratta della quarta vittoria in questa competizione, l’unico precedente in finale contro l’Atletico risale al 1987 e andò nello stesso modo, 2-2 nei tempi regolamentari e vittoria della Real Sociedad ai tiri dal dischetto. Primo trofeo per l’allenatore italoamericano Rino Matarazzo.

La Real Sociedad solleva la Copa del Rey – Fonte ansa.it

Infine in Premier League tremano i tifosi dell’Arsenal. Un film già visto purtroppo per loro nelle recenti stagioni. Ieri il Manchester City ha sconfitto la squadra di Arteta 2-1 nello scontro diretto all’Etihad portandosi a meno 3 con una partita da recuperare. Ancora una volta i gunners hanno dilapidato un vantaggio sostanzioso. Adesso a cinque giornate dal termine la lotta è apertissima. Tra l’altro i londinesi avranno l’ulteriore difficoltà di dover gestire anche la semifinale di Champions League con l’Atletico Madrid. Invece soltanto prima dell’ultima giornata si pareggeranno le partite tra le due contendenti quando il City giocherà il match contro il Crystal Palace il 22 maggio.

Haaland match winner dello scontro diretto in Premier League – Fonte eurosport.it

Glauco Dusso