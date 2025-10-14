Consegnata ad Annalisa la raccolta di tutti i nostri articoli su di lei

Tempo di lettura 1 minuto

Il 10 ottobre l’artista ha lanciato il suo nuovo album “Ma io sono fuoco”, un progetto musicale dove il tema del tempo si unisce a quello del fuoco – simbolo di emozioni forti, trasformazioni interiori e affermazione di sé – declinato in varie forme attraverso tutti gli 11 brani che lo compongono. Inoltre dal 10 ottobre al 15 ottobre in alcune gallerie d’arte delle principali città italiane ci sarà il firmacopie

Per celebrare l’uscita dell’album musicale di Annalisa ‘Ma io sono fuoco’ sarà allestita una mostra fotografica, “Art Gallery & instore” , in alcune gallerie d’arte delle principali città italiane. Questa sarà un’occasione unica per incontrare l’artista.

Infatti ieri lunedì 13 ottobre presso Horti Sallustiani ho avuto la possibilità di acquistare il cd, autografato in loco dall’artista, e di consegnare alla fantastica Annalisa la nostra raccolta con tutti i nostri articoli su di lei pubblicati in occasione del suo tour del 2024.

La raccolta dei nostri articoli su di lei consegnata da me ad Annalisa presso Horti Sallustiani a Roma

Fonte foto: AnnalisaOfficial.it

Stefano Rizzo