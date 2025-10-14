Come funzionano i playoff e chi può incontrare l’Italia

Tempo di lettura 3 minuti

Gli azzurri al 90% giocheranno per la terza volta consecutiva gli spareggi per strappare il pass per il prossimo Mondiale

La situazione della nostra nazionale è ormai nota a tutti: è quasi certo il fatto che per giocare il Mondiale l’Italia dovrà passare nuovamente dai playoff. In questo articolo andremo a spiegare il format e i possibili avversari degli azzurri in questo turno di spareggio.

A meno di un passo falso della Norvegia contro l’Estonia nella sosta di novembre, l’Italia giocherà gli spareggi che conosciamo bene ma che, in ogni edizione, cambiano leggermente. Si qualificano tutte le seconde classificate dei gironi più le migliori 4 vincitrici dei gironi di Nations League. Per intenderci al momento le 4 ripescate sarebbero Svezia, Irlanda del Nord, Galles e Romania che nell’ultima Nations League hanno vinto il loro girone. Queste 16 squadre vengono divise in 4 fasce in base al loro posto nel ranking fatta eccezione per le 4 ripescate che saranno obbligatoriamente inserite in quarta fascia. L’Italia sarà in prima fascia e di conseguenza affronterà una della quarta fascia in una semifinale secca per poi, in base al sorteggio, giocare la finale contro un’avversaria di seconda o terza fascia. In totale saranno 4 le squadra a qualificarsi al Mondiale tramite i playoff e ovviamente speriamo di vedere, finalmente, anche l’Italia.

Ad oggi, come detto in precedenza, l’avversaria dell’Italia sarà una tra Galles, Romania, Irlanda del Nord e Svezia. Se tutti ricordano bene come finì nell’ultimo incrocio ai playoff con la Svezia (1-0 e 0-0), pochi ricorderanno che anche l’Irlanda del Nord ci fece uno scherzetto non da poco. Nel 1958, più precisamente il 15 gennaio, l’Italia affrontò l’Irlanda del Nord con 2 risultati utili su 3 ma la sconfitta per 2-1 costò la qualificazione al Mondiale, poi vinto da Pelé, agli azzurri. Anche senza ricordi poco piacevoli, le possibili partite contro Galles e Romania non sono comunque da sottovalutare ma anzi in questo caso penso sia meglio sopravvalutare. Mi spiego meglio: dopo 2 spareggi persi contro squadre modeste come la Svezia e la Macedonia del Nord, è meglio preparare la partita come se si dovesse affrontare il Real Madrid dei Galacticos piuttosto che rischiare di vedere per la terza volta consecutiva il Mondiale da casa.

Intanto di sapere cosa succederà, l’appuntamento è stasera alle 20.45 per Italia-Israele (clicca qui per le ultime sugli azzurri).

Fonte foto: Getty Images

Davide Farina