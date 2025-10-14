Capo Verde nella storia, è la nazione più piccola a qualificarsi al mondiale, Maignan duro su Milan-Como in Australia, Angelino e Wesley in gruppo

Tempo di lettura 2 minuti

I capoverdiani hanno stabilito un nuovo record grazie alla vittoria per 3-0 su eSwatini, il portiere francese si unisce a Rabiot, i due giallorossi tornano ad allenarsi in gruppo

Un’impresa davvero incredibile quella compiuta da Capo Verde nel suo girone di qualificazione al prossimo mondiale. L’arcipelago di soli 500.000 abitanti infatti ha vinto il raggruppamento battendo 3-0 l’eSwatini grazie anche alla rete dell’ex Verona Rocha Livramento ed è diventata la nazione più piccola a raggiungere la fase finale di un campionato del mondo. I capoverdiani hanno sopravanzato nazionali del calibro del Camerun, dell’Angola e della Libia, con i camerunensi che saranno costretti a disputare i playoff.

Non si placano le polemiche intanto per la decisione di far giocare Milan-Como del prossimo febbraio in Australia. Dopo Rabiot, un altro pezzo grosso dei rossoneri come Mike Maignan ha espresso perplessità su questa scelta. Il portiere francese ha ammesso di non capire il motivo di una trasferta così lontana durante la stagione, alludendo al fatto che attualmente l’aspetto finanziario pesi di più nella logistica degli eventi sportivi rispetto alla salute dei giocatori. Alle sue parole il Como ha risposto con una nota, sostenendo che il match in questione è parte di una missione comune per riportare la Serie A al centro del calcio mondiale.

In casa Roma invece buone notizie per Gasperini. In vista del big match di sabato contro l’Inter infatti sono tornati ad allenarsi in gruppo sia Angelino che Wesley. Il terzino spagnolo ha smaltito l’influenza che lo aveva tenuto fuori dalla sfida contro la Fiorentina, mentre l’esterno destro brasiliano ha recuperato completamente dall’infortunio alla caviglia patito nelle scorse settimane. Chi è vicino al rientro, ma probabilmente non ci sarà nemmeno sabato prossimo, è Leon Bailey, che ancora deve sottoporsi a qualche visita di controllo prima di essere riaggregato al resto della squadra.

