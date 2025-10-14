L’Italia sfida Israele per ipotecare il secondo posto, Neymar offerto all’Inter. Infortunio Saelemaekers

Tempo di lettura 2 minuti

La Nazionale oggi a Udine per chiudere per il match point. Il brasiliano proposto ai nerazzurri in estate, mentre guai per il belga sull’altra sponda del Naviglio

Oggi l’Italia di Rino Gattuso in campo a Udine per ipotecare il secondo posto contro Israele. Vincendo, la Nazionale avrebbe la certezza sicura di finire tra le prime nel girone. Con molta probabilità poi andrà nuovamente ai playoff per qualificarsi al Mondiale del 2026. Ma prima bisogna portarsi a casa il match point contro Israele. Quanto alla formazione titolare, Gattuso non potrà avere a disposizione due titolari come Bastoni e Kean, il primo squalificato e il secondo infortunato. Dunque, si dovrebbe andare col 3-5-2, con Mancini che prenderà il posto di Bastoni. Rispetto a Tallinn ci saranno pure gli ingressi dall’inizio di Cambiaso e Locatelli. In avanti, al momento favorita la coppia Retegui-Raspadori, ma Pio Esposito scalpita.

Retroscena di mercato incredibile che coinvolge Neymar Junior e l’Inter. In estate, il brasiliano è stato offerto all’Inter. I nerazzurri hanno poi altre valutazioni. Il brasiliano ha ricevuto pure il no del Napoli. Per entrambi i rifiuti, fatali i suoi continui problemi fisici. Ma occhio che dopo il 31 dicembre 2025, Neymar sarà un giocatore svincolato e quindi libero di accasarsi in un club a suo piacimento. Potrebbe essere un’occasione ghiottissima a gennaio.

Neymar Junior

Infortunio per Alexis Saelemaekers in Nazionale. L’esterno belga si è fatto male con il Belgio e ieri si è sottoposto a esami medici con il Milan. Gli esami hanno confermato la lesione al flessore della gamba destra. I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi intorno ai 20 giorni, con il giocatore che non sarebbe a disposizione di Allegri nemmeno per la sfide contro il Pisa del 24 ottobre, mentre potrebbe tornare a disposizione per la trasferta di Bergamo contro l’Atalanta il 28.

Alexis Saelemaekers

Sandro Caramazza

Fonte foto: gazzetta.it, sport mediaset, milan news