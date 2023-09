Ciro Immobile a caccia di un record incredibile

Tempo di lettura 1 minuto

Dopo aver raggiunto le 300 presenze con la maglia della Lazio, in occasione del match contro il Napoli, il goleador campano, può far suo un altro primato, raggiungere i 100 goal in trasferta in Serie A

Detiene già il record di segnature esterne, per quanto concerne il massimo campionato a girone unico, con 99 goal, con dietro nomi di assoluto prestigio che hanno fatto a loro volta la storia, come José Altafini arrivato a quota 95, Francesco Totti a 89, Zlatan Ibrahimović a 88, Gunnar Nordahl a 87 e Silvio Piola a 86. Arrivare a quota 100, con ampia possibilità di migliorarsi, lo farebbe entrare di diritto nella leggenda. Ciro Immobile merita senz’altro la massima attenzione e stima, come calciatore e professionista esemplare, mai fuori dalle righe, un esempio per tutti. Questo record, più che a portata di mano, lo renderà immortale per gli statistici del calcio e per tutti coloro che ameranno snocciolare record, nominando i più grandi di sempre. Complimenti Ciro!

Fonti foto: sky.it

Luigi A. Cerbara