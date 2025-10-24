Messi prolunga il contratto con l’Inter Miami. Il Napoli, in cerca di un pronto riscatto, ospita l’Inter. La Juventus bacchetta Tudor!

Tempo di lettura 2 minuti

La Pulce resterà in Florida almeno sino a tutto il 2028. I partenopei, in un momento sicuramente delicato, hanno un esame davvero complicato da affrontare sabato al Maradona. Il tecnico bianconero ha avuto diversi sfoghi in occasione delle varie conferenze stampa e la società non ha gradito e ha posto un freno al proprio allenatore

Il fuoriclasse argentino, 38 anni lo scorso giugno, non ha nessuna intenzione di ritirarsi e firma il prolungamento del contratto sino al 31 dicembre 2028. Arrivato all’Inter Miami nel luglio del 2023, ha mantenuto sempre un rendimento costante e questo ha sicuramente influito sulla sua volontà di continuare a giocare e non solo per un anno, ma ancora per ulteriori tre anni, segno tangibile che si sente davvero bene sia fisicamente e sia a livello ambientale. Nello stato del sole continuerà, per altri tre anni, a risplendere anche la stella del calcio, Lionel Messi!

I partenopei affrontano la squadra probabilmente più forte e sicuramente più in forma del campionato, i nerazzurri arrivano infatti da un filotto importante di vittorie e, sicuramente, non intendono fermarsi! Antonio Conte dovrà fare a meno di Meret (frattura ad un dito del piede) e di Højlund e, se per il portiere c’è un sostituto pronto e rodato come Vanja Milinković-Savić, per l’attaccante ci sarà il ballottaggio tra Lucca e Neres. Tra i nerazzurri si dovrebbe rivedere Acerbi, mentre in attacco, ancora assente Thuram, sembra essere Bonny preferito a Pio Esposito, come spalla di Lautaro.

La comunicazione di Igor Tudor non sta piacendo alla Juventus che adesso si è vista costretta a chiedere al proprio tecnico di evitare il protrarsi di sfoghi pubblici. Il croato non le ha mandate a dire e nell’ultimo mese si è lasciato andare a diverse manifestazioni di insofferenza sulla situazione attuale della squadra ed intorno ad essa, a partire dal calendario, secondo lui pazzo, per passare alla forza e/o al mercato delle avversarie. Lo sfogo al Bernabéu, in vista dell’incontro di Champions League con il Real Madrid, non è piaciuto alla dirigenza bianconera. In uno dei templi del calcio, si sarebbe preferito parlare di altro, senza polemiche, seguendo il classico stile Juventus. Adesso Igor è avvisato, basta lamentele e testa al campo!

Fonti foto: mlssoccer.com; sportpress24.com; sport.virgilio.it

Luigi A. Cerbara