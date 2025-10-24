Home News Messi prolunga il contratto con l’Inter Miami. Il Napoli, in cerca di...

Messi prolunga il contratto con l’Inter Miami. Il Napoli, in cerca di un pronto riscatto, ospita l’Inter. La Juventus bacchetta Tudor!

La Pulce resterà in Florida almeno sino a tutto il 2028. I partenopei, in un momento sicuramente delicato, hanno un esame davvero complicato da affrontare sabato al Maradona. Il tecnico bianconero ha avuto diversi sfoghi in occasione delle varie conferenze stampa e la società non ha gradito e ha posto un freno al proprio allenatore

Il fuoriclasse argentino, 38 anni lo scorso giugno, non ha nessuna intenzione di ritirarsi e firma il prolungamento del contratto sino al 31 dicembre 2028. Arrivato all’Inter Miami nel luglio del 2023, ha mantenuto sempre un rendimento costante e questo ha sicuramente influito sulla sua volontà di continuare a giocare e non solo per un anno, ma ancora per ulteriori tre anni, segno tangibile che si sente davvero bene sia fisicamente e sia a livello ambientale. Nello stato del sole continuerà, per altri tre anni, a risplendere anche la stella del calcio, Lionel Messi!

I partenopei affrontano la squadra probabilmente più forte e sicuramente più in forma del campionato, i nerazzurri arrivano infatti da un filotto importante di vittorie e, sicuramente, non intendono fermarsi! Antonio Conte dovrà fare a meno di Meret (frattura ad un dito del piede) e di Højlund e, se per il portiere c’è un sostituto pronto e rodato come Vanja Milinković-Savić, per l’attaccante ci sarà il ballottaggio tra Lucca e Neres. Tra i nerazzurri si dovrebbe rivedere Acerbi, mentre in attacco, ancora assente Thuram, sembra essere Bonny preferito a Pio Esposito, come spalla di Lautaro.

La comunicazione di Igor Tudor non sta piacendo alla Juventus che adesso si è vista costretta a chiedere al proprio tecnico di evitare il protrarsi di sfoghi pubblici. Il croato non le ha mandate a dire e nell’ultimo mese si è lasciato andare a diverse manifestazioni di insofferenza sulla situazione attuale della squadra ed intorno ad essa, a partire dal calendario, secondo lui pazzo, per passare alla forza e/o al mercato delle avversarie. Lo sfogo al Bernabéu, in vista dell’incontro di Champions League con il Real Madrid, non è piaciuto alla dirigenza bianconera. In uno dei templi del calcio, si sarebbe preferito parlare di altro, senza polemiche, seguendo il classico stile Juventus. Adesso Igor è avvisato, basta lamentele e testa al campo!

